Sebi abandonne la procédure d’adjudication contre RIL dans une affaire de divulgations financières incorrectes

L’organisme de surveillance des marchés, Sebi, a mis fin à une procédure d’adjudication sans imposer de pénalité à Reliance Industries Ltd dans une affaire liée à une prétendue divulgation incorrecte du bénéfice dilué par action dans ses résultats financiers il y a plus de 13 ans.

Sebi a décidé de n’imposer aucune sanction pour les violations alléguées principalement pour deux motifs, notamment que l’amendement à la loi pertinente qui a rendu la divulgation incorrecte d’informations par une société cotée punissable est entré en vigueur prospectivement à partir de mars 2019. En outre, le régulateur a mentionné à propos de son appel en instance devant la Cour suprême contre une ordonnance du Securities Appellate Tribunal (SAT).

Les états financiers trimestriels soumis par Reliance Industries Ltd à la NSE pour six trimestres consécutifs de juin 2007 à septembre 2008 contenaient les mêmes chiffres pour le bénéfice par action (BPA) de base et dilué malgré l’existence de bons de souscription, selon Sebi.

RIL avait émis 12 crore bons de souscription à ses promoteurs le 12 avril 2007, qui étaient convertibles dans les 18 mois avec un prix d’exercice de Rs 1 402 par bon de souscription autorisant ses détenteurs à souscrire à un nombre équivalent d’actions.

Le 3 octobre 2008, le conseil d’administration de la société a attribué 12 crores d’actions de capital de 10 Rs chacune aux attributaires, lors de l’exercice des bons de souscription.

Dans une ordonnance de 39 pages, datée du 20 septembre, Sebi a déclaré que l’amendement concernant la fourniture d’informations, de documents, de livres, de déclarations ou de rapports faux, incorrects ou incomplets, rendu punissable en vertu des dispositions de l’article 23A de la loi SCR de 1956 effectuée par le La loi de finances 2018 avec effet au 8 mars 2019 n’est entrée en vigueur qu’avec effet prospectif. SCRA fait référence à la loi sur les contrats de valeurs mobilières (règlement).

En outre, l’adjudicateur de Sebi, Biju S, a mentionné l’ordonnance SAT, adoptée en mai de cette année, dans laquelle il a été jugé que le non-respect de l’accord d’inscription en vertu de la clause 36 entraînait une pénalité en vertu de la section 23A (a) de la SCRA et non de la section 23E. de la Loi. Sebi a déposé un recours devant la Cour suprême, mais aucune suspension n’a été accordée par le tribunal.

Dans ce contexte, Biju a déclaré qu’il était d’avis qu'”aucune sanction n’est justifiée au regard desdites dispositions dans la présente procédure d’arbitrage. Par conséquent, la présente procédure d’adjudication est réglée sans imposition de pénalité ».

Aux termes de l’accord de cotation, les sociétés sont tenues de divulguer à la fois le BPA de base et le BPA dilué dans les états financiers trimestriels déposés auprès des bourses. Ces informations financières doivent être préparées et divulguées après s’être conformées à toutes les normes comptables.

Selon l’ordonnance de Sebi, RIL a notamment soutenu que même s’il est supposé (sans admettre) que le BPA dilué calculé est incorrect, la différence entre le BPA dilué calculé par le régulateur et la société est très négligeable et que la différence était de 0,45 % à 3,71 %.

«À cet égard, je note que l’avis (RIL) divulguait les mêmes chiffres pour le BPA dilué et le BPA de base dans ses états financiers pendant six trimestres consécutifs entre le 30 juin 2007 et le 30 septembre 2008, décrivant essentiellement qu’il n’y avait pas eu de dilution. dans le bénéfice par action, alors qu’en fait ce n’était pas le cas », indique l’ordre.

La SAT, dans l’ordonnance de mai, avait noté que l’article 23E n’avait rien à voir avec la violation des dispositions de l’accord de cotation, notamment l’article 36).

« L’article 23E s’applique lorsqu’une entreprise ne respecte pas les conditions ou motifs d’inscription/radiation de la liste ou commet une violation de celles-ci. L’article 23E fait référence aux conditions qui sont imposées à une société lors de la demande d’inscription de ses actions en bourse.

« L’article 23E doit être lu conformément à la règle 19 des règles SCR qui prévoit certaines exigences en matière de cotation des titres. En outre, la règle 19A prévoit qu’une entreprise doit maintenir en permanence les exigences de cotation », avait-il déclaré.

