Sebi approuve l’introduction de fonds spéciaux pour l’investissement dans des actifs stressés

Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) lors de sa réunion du conseil d’administration mardi a approuvé l’introduction de fonds de situation spéciale (SSF) pour les investissements limités aux seuls actifs stressés avec un corpus minimum de 100 crores. Les SSF seront introduits dans la catégorie I des fonds d’investissement alternatifs en tant que sous-catégorie, a déclaré le régulateur.

Les SSF peuvent investir dans des actifs stressés tels que des prêts stressés disponibles à l’acquisition conformément aux directives de la Reserve Bank of India, 2021, ou dans le cadre d’un plan de résolution approuvé en vertu du Code de l’insolvabilité et de la faillite, 2016. En outre, ils peuvent investir dans des titres reçus. émis par des sociétés de reconstruction d’actifs (ARC) et des titres de sociétés en difficulté, a déclaré Sebi.

Le régulateur a déclaré que l’investissement minimum par un investisseur peut être de 10 crore, alors qu’il peut être de ₹5 crore dans le cas d’un investisseur accrédité, et que le corpus minimum sera de ₹100 crore. Les fonds nouvellement annoncés seront exemptés de la norme de concentration des investissements dans une seule société émettrice et il n’y aura aucune restriction quant à l’investissement de leurs fonds investis dans des titres non cotés ou cotés de la société émettrice.

La taille globale de l’industrie des FIA a dépassé les 5 millions de lakh crore fin septembre, selon les données disponibles auprès de Sebi. Les analystes disent que les investisseurs parient sur plusieurs investissements en plus des investissements traditionnels. L’industrie des FIA devrait également croître dans les années à venir et pourrait atteindre environ 30 crore lakh au cours des 10 prochaines années, selon un rapport.

Le régulateur a également apporté des modifications à d’autres réglementations, notamment des normes plus strictes pour les marchés primaires, l’approbation de la fermeture des fonds communs de placement et la rationalisation des réglementations de règlement.

