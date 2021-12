Sebi autorise les InVIT et les REIT à organiser des assemblées annuelles des porteurs de parts virtuellement jusqu’en juin 2022

Entre autres exigences, une transcription enregistrée des réunions tenues par VC ou OAVM doit être conservée sous la garde du gestionnaire d’investissement d’InvIT ou du gestionnaire de la FPI.

Le régulateur des marchés Sebi a autorisé mercredi les fiducies d’investissement dans les infrastructures (InvIT) et les fiducies de placement immobilier (FPI) à organiser des assemblées annuelles de leurs porteurs de parts et d’autres réunions par vidéoconférence et autres moyens audiovisuels jusqu’au 30 juin 2022.

La circulaire est intervenue après que Sebi a reçu des représentations des FPI/InvIT pour étendre davantage la possibilité de tenir des assemblées annuelles et d’autres assemblées des porteurs de parts par vidéoconférence (VC) ou par d’autres moyens audiovisuels (OAVM).

« En conséquence, il a été décidé d’étendre la possibilité de tenir des assemblées annuelles des porteurs de parts… et des réunions autres que l’assemblée annuelle, via VC ou OAVM jusqu’au 30 juin 2022 », a déclaré Sebi.

Pour mener de telles réunions, ils doivent se conformer à la procédure prescrite par le régulateur.

Entre autres exigences, une transcription enregistrée des réunions tenues par VC ou OAVM doit être conservée sous la garde du gestionnaire d’investissement d’InvIT ou du gestionnaire de la FPI.

En outre, les InvIT et les FPI sont tenus de télécharger la transcription sur leurs sites Web respectifs dès que possible après la conclusion des réunions.

De plus, la commodité de différentes personnes positionnées dans différents fuseaux horaires doit être prise en compte avant de programmer la réunion.

Avant la date effective de la réunion, la possibilité de vote électronique à distance doit être fournie, entre autres.

