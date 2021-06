SEBI bannit 2 employés d’Infosys du marché boursier pour délit d’initié ; déroule Rs 3 cr profit illégal

Au total, Rs 3,06 crore ont été mis en fourrière par SEBI en tant que gains illégaux.

Le régulateur des marchés des capitaux Securities and Exchange Board of India (SEBI) a interdit deux employés d’Infosys des marchés des capitaux après les avoir trouvés complices d’une accusation de délit d’initié. Venkata Subramaniam, directrice principale, comptabilité d’entreprise, Infosys; et Pranshu Bhutra, conseiller juridique principal, Infosys ; ainsi que six autres entités ont été interdits d’acheter ou de vendre des actions jusqu’à nouvel ordre. Bien qu’Infosys n’ait pas été condamné à une amende par le régulateur du marché, le titre était sous pression mercredi matin, s’échangeant en baisse de 1%, parmi les pires performances de la journée sur Sensex.

L’accusation de délit d’initié a été portée contre Venkata Subramaniam et Pranshu Bhutra pour être des initiés qui ont fourni des informations à Amit Bhutra, Bharath C Jain, Capital One Partners, Tesora Capital, Manish C Jain et Ankush Bhutra et ont réalisé des gains illégaux d’une valeur de Rs 3,06 crore en traitant le segment des contrats à terme et des options. Les transactions examinées remontent à juillet 2020, quelques jours seulement avant et après l’annonce par Infosys de ses résultats trimestriels.

Comment les initiés ont échangé Infosys

Le régulateur du marché a noté que les employés d’Infosys Venkata Subramaniam et Pranshu Bhutra étaient en communication constante les uns avec les autres via des appels téléphoniques et d’autres moyens de communication au cours de la période sous revue. “Ainsi, on s’attend également à ce que Pranshu ait accès à l’UPSI (informations non publiées sensibles aux prix) via Venkata et, selon la prépondérance de la probabilité, il était en possession de l’UPSI”, indique l’ordonnance.

Des positions prises avant les résultats

Les transactions dans le segment F&O ont été effectuées par Amit Bhutra pour le compte de Tesora Capital via diverses sociétés de courtage. Tesora avait pris une position longue nette dans Infosys pour 30 000 actions à terme entre le 13 juillet 2020 et le 14 juillet 2020, à un prix moyen de Rs 796,82 et par la suite, l’intégralité de la position longue susmentionnée a été équarrie entre le 15 juillet 2020, pour 16 juillet 2020. Les résultats d’Infosys ont été déclarés le 15 juillet.

Amit Bhutra, avec d’autres, avait également effectué des transactions au nom de Capital One. Capital One a pris une position longue nette dans le script pour 2 76 000 actions à terme entre le 10 juillet 2020 et le 14 juillet 2020, à un prix moyen de 794,67 roupies et par la suite, l’intégralité de la position longue susmentionnée a été réglée entre le 15 juillet. 2020, au 16 juillet 2020.

SEBI a déclaré que Capital One Partners, Amit Bhutra et Bharath C Jain ont gagné 2,79 crores de roupies grâce aux échanges. Le régulateur du marché a déclaré que Rs 26,81 lakh ont été générés à partir des transactions effectuées par Tesora Capital, Amit Bhutra, Manish C Jain et Ankush Bhutra. Au total, Rs 3,06 crore ont été mis en fourrière par SEBI en tant que gains illégaux.

Un employé d’Infosys a transféré de l’argent

Dans son ordonnance, SEBI a souligné que Pranshu Bhutra d’Infosys avait transféré un total de 1,1 crore de roupies à Mahrishi Alloys Private Limited au mois de juin 2020. Amit Bhutra et Ram Bilas Bhutra, le père de Pranshu Bhutra, est directeur de Maharishi Alloys, selon à SEBI. “Par conséquent, Pranshu est à première vue connecté à Mahrishi par le biais de transactions bancaires et à travers Mahrishi et Shyama Devi, à Amit Bhutra”, a déclaré l’ordre du SEBI. En outre, le régulateur a déclaré que Pranshu Bhutra était en contact permanent avec Amit Bhutra par communication téléphonique.

