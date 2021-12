Sebi demande à la communauté des courtiers d’améliorer les pare-feu de sécurité pour empêcher la cyberfraude

S’adressant à l’Association des membres d’échange nationaux de l’Inde (Anmi), le directeur exécutif de Sebi, GP Garg, a exhorté vendredi les courtiers à tirer le meilleur parti du bac à sable d’innovation que Sebi a mis en place pour développer de nouvelles technologies plus conviviales et plus sécurisées.

L’organisme de surveillance des marchés, Sebi, a demandé à la communauté des courtiers de renforcer les pare-feu de données/cybersécurité pour protéger leurs clients contre les cyber-escrocs et développer des technologies pour faciliter le processus d’investissement sur les marchés.

S’adressant à l’Association des membres d’échange nationaux de l’Inde (Anmi), le directeur exécutif de Sebi, GP Garg, a exhorté vendredi les courtiers à tirer le meilleur parti du bac à sable d’innovation que Sebi a mis en place pour développer de nouvelles technologies plus conviviales et plus sécurisées.

Il a également noté que la pandémie a accéléré la transformation numérique dans tous les domaines de la vie, en particulier sur les marchés financiers et boursiers.

Le passage du hors ligne au en ligne a été une bonne transformation, et la pandémie a accéléré cette transformation numérique. Compte tenu de cela, je souhaite qu’Anmi continue d’apporter des solutions pour offrir une expérience d’investissement facile aux investisseurs, car l’avenir réside dans la sécurité complète des données, a déclaré Garg.

Une bonne solution technologique doit être accessible même à l’homme du commun et ne devrait pas être réservée aux investisseurs férus de technologie, a-t-il ajouté.

Garg a également publié une enquête technologique préparée par l’Anmi, qui est le plus grand groupe de plus de 900 courtiers et membres de BSE, NSE et MCX et d’autres bourses.

L’enquête a révélé que jusqu’à 92,6% des courtiers en valeurs mobilières – qui sont les membres de l’association – ont augmenté leurs dépenses en technologie pendant la pandémie, 41% d’entre eux les augmentant de plus de 20%. Et 65,8% d’entre eux ont déclaré que leurs réunions du conseil d’administration pendant la pandémie avaient discuté de la technologie comme principal en-tête.

Kamlesh Shroff d’Anmi a déclaré que le paysage changeant de la technologie financière s’est accéléré depuis la pandémie. Aujourd’hui, la plupart des entités du marché des capitaux ont largement intégré la technologie dans leur modèle commercial. Le passage du hors ligne au en ligne a aidé l’économie financière, y compris les courtiers, à survivre en ces temps difficiles.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.