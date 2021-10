Sebi demande à la Cour suprême de saisir et de vendre plus d’actifs du groupe Sahara

Il a allégué que le groupe Sahara n’avait pas fourni de documents cruciaux pour vérifier ses affirmations, et qu’il y avait « diverses lacunes, contradictions et incohérences dans les documents » qu’il avait déjà soulignés dans divers rapports de situation.

Vendredi, le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a saisi la Cour suprême, demandant une nouvelle saisie et vente des actifs du groupe Sahara pour la réalisation d’argent afin de rembourser les 3,3 millions d’investisseurs du groupe.

Sebi, dans sa nouvelle demande, a déclaré que la théorie du remboursement du groupe Sahara avait été jugée intenable et que la preuve du remboursement était insuffisante pour établir les revendications du chef du groupe, Subrata Roy.

Le régulateur du marché a en outre déclaré au SC que l’annexe, les documents justificatifs et les termes et conditions des documents d’investissement ont été supprimés des formulaires de demande par les sociétés du groupe Sahara. Par ailleurs, aucun remboursement en espèces ou par chèque, comme le prétendent les entreprises, n’a pu être retracé dans les livres de caisse ou les livrets bancaires, a indiqué Sebi dans sa requête déposée par l’intermédiaire de son conseil Pratap Venugopal.

Les documents KYC des détenteurs d’obligations ont révélé que « les documents ne sont pas authentiques et n’ont en fait pas été fabriqués par les investisseurs mais ont été fabriqués en masse, et que les affidavits semblaient avoir été fabriqués par les entreprises sahariennes pour étayer leurs affirmations sur l’authenticité des investisseurs / remboursement effectué par eux et ne peut donc pas être invoqué », a déclaré la demande.

Il a déclaré que rien n’avait survécu à l’exécution du jugement du 31 août 2012, autre qu’une nouvelle saisie, la vente d’actifs et la réalisation de sommes d’argent.

« Dans le non-respect délibéré par Saharas de la soumission de documents à Sebi, les soumissions faites par Saharas concernant la vérification des documents par Sebi sont totalement fallacieuses et indéfendables », a déclaré l’avocat.

Le groupe du Sahara est enfermé dans une bataille juridique prolongée avec Sebi pour avoir prétendument enfreint les normes en collectant plus de 24 000 crores de roupies par le biais d’obligations. Le groupe a été invité par la Cour suprême à déposer les fonds auprès de Sebi pour rembourser les investisseurs, alors qu’il affirme avoir déjà remboursé la plupart des obligataires.

Sebi avait demandé l’année dernière à deux sociétés du groupe Sahara de payer 62 602,90 crores de roupies conformément aux ordonnances antérieures du tribunal, faute de quoi Roy serait placé en détention.

Roy et deux directeurs de groupe sont en liberté conditionnelle depuis mai 2016, après avoir passé deux ans dans la prison Tihar de Delhi. Ils étaient en détention judiciaire depuis le 4 mars 2014, pour ne pas s’être conformés aux ordonnances du tribunal suprême du 31 août 2012 et du 5 décembre 2012, relatives au remboursement de plus de 24 029 crores de roupies levées auprès d’investisseurs obligataires de trois crores par deux sociétés du groupe. La libération conditionnelle a d’abord été accordée pour permettre à Roy d’assister aux funérailles de sa mère, et a été prolongée de temps à autre depuis.

