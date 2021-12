Sebi demande aux banquiers d’affaires de divulguer la charte des investisseurs et les données de plainte pour le placement pvt d’InvITs

En outre, il avait enjoint aux bourses, aux dépositaires et aux chambres de compensation de divulguer sur leurs sites Internet, les données sur les plaintes reçues à leur encontre et les recours y afférents.

Sebi a demandé jeudi aux banquiers d’affaires de divulguer la charte des investisseurs ainsi que les données relatives aux plaintes qu’ils ont reçues sur leurs sites Web pour le placement privé d’unités par des fiducies d’investissement dans les infrastructures (InvIT) qui sont proposées pour être cotées.

Les nouvelles directives entreront en vigueur le 1er janvier 2022, a indiqué le Securities and Exchange Board of India (Sebi) dans une circulaire. Dans le but de fournir aux investisseurs des informations pertinentes sur les émissions du marché primaire par les InvITs, une charte de l’investisseur a été préparée par Sebi en concertation avec les banquiers d’affaires pour le placement privé de parts par les InvITs proposés à la cotation.

La charte est un bref document contenant différents services aux investisseurs en un seul endroit pour faciliter la référence.

Dans une circulaire, Sebi a demandé à tous les banquiers d’affaires enregistrés de divulguer sur leurs sites Internet, la charte du placement privé de parts par les InvITs qu’il est proposé de coter.

En outre, afin d’assurer la transparence du mécanisme de règlement des griefs des investisseurs, le régulateur a demandé aux banquiers d’affaires de divulguer sur leurs sites Web respectifs, les données sur les plaintes reçues à leur encontre ou sur les problèmes qu’ils ont traités. Les données doivent être divulguées au plus tard le 7 du mois suivant, a déclaré Sebi.

En outre, le régulateur a également prescrit un format pour la divulgation des données des plaintes sur leurs sites Web.

En vertu de la divulgation, les banquiers d’affaires devront divulguer les plaintes reçues au cours du mois, les plaintes reportées du mois précédent, résolues, le total des plaintes en attente, les plaintes en attente depuis plus de trois mois et le temps moyen nécessaire à la résolution d’une plainte.

Auparavant, Sebi avait demandé à des conseillers en investissement, des analystes de recherche, des agents de registre et de transfert d’actions (RTA), des banquiers d’affaires, des courtiers, des fonds communs de placement, des gestionnaires de portefeuille et des fonds d’investissement alternatifs de divulguer sur leurs sites Web la charte des investisseurs pour un tas de catégories.

En outre, il avait enjoint aux bourses, aux dépositaires et aux chambres de compensation de divulguer sur leurs sites Internet, les données sur les plaintes reçues à leur encontre et les recours y afférents.

Cela est intervenu après que le régulateur Sebi a publié une charte des investisseurs en novembre. Cette charte comprend les droits et les responsabilités des investisseurs, ainsi que les choses à faire et à ne pas faire en matière d’investissement sur le marché des valeurs mobilières. La charte vise à protéger « les intérêts des investisseurs en leur permettant de comprendre les risques encourus et d’investir dans un marché équitable, transparent et sécurisé, et d’obtenir des services de manière rapide et efficace ».

Les droits incluent l’obtention d’un traitement juste et équitable, en attendant le redressement des griefs des investisseurs déposés dans SCORES dans un délai déterminé.

En outre, le régulateur du marché a créé une charte des investisseurs distincte pour les institutions d’infrastructure de marché – bourses, sociétés de compensation et dépositaires.

