Sebi demande aux conseillers en investissement, aux analystes de recherche de divulguer la charte des investisseurs, les données sur les plaintes sur les sites Web et les applications mobiles

Le régulateur des marchés Sebi a demandé lundi aux conseillers en investissement et aux analystes de recherche de divulguer la charte de l’investisseur ainsi que les données relatives aux plaintes reçues sur leurs sites Web et applications mobiles.

Les nouvelles directives entreront en vigueur le 1er janvier 2022, a annoncé le Securities and Exchange Board of India (Sebi) dans deux circulaires distinctes.

Afin de faciliter la sensibilisation des investisseurs aux différentes activités auxquelles un investisseur est confronté tout en bénéficiant des services fournis par les analystes de recherche et les conseillers en investissement, Sebi a développé la charte de l’investisseur pour les analystes de recherche et les conseillers en investissement.

La charte est un bref document contenant des détails sur les services fournis aux investisseurs, leurs droits, choses à faire et à ne pas faire, leurs responsabilités, le mécanisme de traitement des griefs des investisseurs et les délais estimés en un seul endroit, dans un langage clair, pour faciliter la référence.

Sebi a demandé à des analystes de recherche agréés ainsi qu’à des conseillers en investissement de porter à la connaissance de leurs clients la charte en l’affichant bien en vue sur leurs sites Internet et applications mobiles.

Dans le cas où elles ne disposent pas de sites Web ou d’applications mobiles, ces entités devront alors, à titre ponctuel, envoyer la charte aux investisseurs sur leurs adresses e-mail enregistrées.

De plus, dans le but d’assurer la transparence du mécanisme de règlement des griefs des investisseurs, Sebi leur a demandé de divulguer sur leurs sites Web et applications mobiles respectifs, toutes les plaintes, y compris celles reçues sur SCORES dans un format prescrit sur une base mensuelle.

Les données doivent être divulguées au plus tard le 7 du mois suivant, a déclaré Sebi.

« Les analystes de recherche/conseillers en investissement n’ayant pas de sites Web/d’applications mobiles doivent envoyer mensuellement l’état des plaintes des investisseurs aux investisseurs sur leur courrier électronique enregistré », a déclaré le régulateur.

En outre, il leur a été demandé d’afficher un lien ou une option pour déposer une plainte auprès d’eux directement sur leurs sites Web et applications mobiles.

En outre, le régulateur a prescrit un format pour la divulgation des données des plaintes sur leurs sites Web.

Dans le cadre de la divulgation, ces entités devront divulguer les plaintes reçues au cours du mois, celles en instance à la fin du mois dernier, résolues, le total des plaintes en instance, les plaintes en instance depuis plus de trois mois et le délai moyen de résolution.

Auparavant, Sebi avait demandé aux dépositaires, agents de registre et agents de transfert d’actions (ATR), banquiers d’affaires, courtiers, fonds communs de placement, gestionnaires de portefeuille et fonds d’investissement alternatifs de divulguer sur leurs sites Web, la charte des investisseurs pour un tas de catégories.

En outre, il avait enjoint aux bourses, aux dépositaires et aux chambres de compensation de divulguer sur leurs sites Internet les données sur les plaintes reçues à leur encontre et les recours y afférents.

Cela est intervenu après que le régulateur a publié la charte des investisseurs en novembre.

La charte vise à protéger « les intérêts des investisseurs en leur permettant de comprendre les risques encourus et d’investir dans un marché équitable, transparent et sécurisé, et d’obtenir des services de manière rapide et efficace ».

Les droits incluent l’obtention d’un traitement juste et équitable, en attendant le redressement des griefs des investisseurs déposés dans SCORES dans un délai déterminé.

En outre, l’autorité de réglementation du marché a créé une charte des investisseurs distincte pour les institutions d’infrastructure de marché – bourses, sociétés de compensation et dépositaires.

