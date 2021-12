SEBI demande aux dépositaires, aux DDP de publier des chartes des investisseurs, de divulguer des données mensuelles sur les plaintes

Ils sont tenus de divulguer sur leurs sites Web respectifs les données mensuelles sur les plaintes reçues et leurs recours au plus tard le 7 du mois suivant, a déclaré Sebi dans une circulaire.

Le régulateur des marchés des capitaux Sebi a demandé vendredi aux dépositaires et aux dépositaires participants désignés de publier les chartes des investisseurs sur leurs sites Web et de divulguer les plaintes reçues par eux.

Ils sont tenus de divulguer sur leurs sites Web respectifs les données mensuelles sur les plaintes reçues et leurs recours au plus tard le 7 du mois suivant, a déclaré Sebi dans une circulaire.

Les données doivent être divulguées dans le format prescrit par Sebi.

« Les dispositions de cette circulaire entreront en vigueur le 1er janvier 2022 », a déclaré Sebi.

Pour faciliter la sensibilisation des investisseurs aux détails des activités exercées et des services fournis par les dépositaires et les participants dépositaires désignés (DDP), Sebi a élaboré des chartes des investisseurs, qui traitent des services fournis aux investisseurs avec des délais et des orientations générales pour les investisseurs.

Sebi a demandé aux dépositaires et aux DDP de porter la charte « à la connaissance de leurs clients et de veiller à ce que la charte de l’investisseur soit bien visible sur leur site Web respectif pour faciliter l’accessibilité des investisseurs ».

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.