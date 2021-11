Sebi doit permettre l’investissement dans l’or numérique, d’autres produits légitimes

La règle interdit aux courtiers de s’engager dans toute activité de « services autres que les valeurs mobilières » « sauf en tant que courtier ou agent n’impliquant aucune responsabilité financière personnelle ».

Par Sandeep Parekh

En vertu d’une récente circulaire publiée par SEBI, les conseillers en investissement enregistrés se sont vu interdire d’entreprendre des activités non réglementées telles que la fourniture d’une plate-forme pour l’achat et la vente de produits non réglementés, y compris l’or numérique. Selon SEBI, de telles activités non réglementées contreviennent à l’article 12 (1) de la loi SEBI de 1992 lue avec le règlement SEBI (Investment Advisers) de 2013.

Une interdiction similaire d’entreprendre des activités liées à des produits non réglementés, comme agir en tant que fiduciaire pour l’or numérique, a également été imposée aux fiduciaires de débentures enregistrés par SEBI. Les circulaires avertissent en outre que toute transaction dans des activités non réglementées par de telles entités peut entraîner une action en vertu de la loi SEBI et des règlements qui en découlent.

Les restrictions suivent de près un avis émis par les bourses en août de cette année à leurs membres, y compris les agents de change, leur interdisant de distribuer de l’or numérique sur leurs plateformes à partir du 10 septembre, au motif qu’ils ont violé la règle 8 ( 3)(f) des Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957. La règle interdit aux courtiers de s’engager dans des activités de « services autres que des valeurs mobilières » « sauf en tant que courtier ou agent n’impliquant aucune responsabilité financière personnelle ».

Cependant, les récentes circulaires interdisent aux conseillers en placement et aux fiduciaires d’obligations de négocier tous les produits non réglementés, ce qui couvrirait non seulement l’or numérique, mais également d’autres produits non réglementés tels que la crypto-monnaie, etc. garantie – les produits non réglementés ne sont pas garantis par les bourses ou tout organisme de réglementation.

Ainsi, on pense que l’interdiction ci-dessus résultait d’un manque de surveillance réglementaire et était justifiée afin de protéger les investisseurs contre la perte de leur investissement au cas où le fournisseur de services entrerait en liquidation ou résilierait le compte. Cette décision pourrait également être considérée comme une tentative de stimuler l’intérêt des investisseurs pour les produits réglementés tels que les fonds négociés en bourse sur l’or, qui constituent une alternative à l’or numérique.

Cependant, en ce qui concerne l’or numérique, il convient de noter que les certificats d’or numérique sont adossés à des réserves physiques réelles et la plupart des prestataires de services offrent aux investisseurs la transférabilité et/ou le rachat de leurs avoirs en métal. De plus, la plupart des plateformes proposent de l’or numérique via des fournisseurs de confiance tels que Augmont Gold Limited, MMTC-PAMP India et Digital Gold India Pvt. Ltd. En outre, le métal physique est stocké dans des entrepôts assurés et surveillé par des agents de sécurité indépendants. Par conséquent, bien que non réglementés, les programmes d’or numérique offrent une option d’investissement sûre et flexible aux investisseurs de détail qui souhaitent accumuler des avoirs en or en petites quantités.

Les circulaires ne montrent pas clairement non plus en quoi l’offre d’or numérique par des conseillers en investissement viole le règlement SEBI (Investment Advisers), 2013. Le champ d’application du cadre est limité aux entités fournissant des « conseils en investissement », c’est-à-dire des conseils relatifs aux « titres ». ou « produits d’investissement ». Bien que l’or numérique ne relève pas de la définition des « titres », le terme « produits d’investissement » n’est pas défini par la loi SEBI ou les règlements qui en découlent. Par conséquent, des produits tels que l’or numérique ne relèvent actuellement pas de la compétence réglementaire de SEBI.

L’interdiction ci-dessus est également intéressante à noter à la lumière des tentatives croissantes du gouvernement de financiarisation de l’or. Plus encore, lorsque le ministère des Finances a proposé d’établir des bourses de l’or réglementées et que le SEBI a également publié un document de consultation à cet égard pour opérationnaliser la bourse de l’or qui permettrait de faciliter le commerce de l’or grâce à des reçus électroniques en or. À un moment où l’or est de plus en plus considéré par les investisseurs particuliers comme une option d’investissement favorable en cas de volatilité des marchés, les nouvelles restrictions créent une incertitude quant à l’avenir de l’or en tant qu’actif financier.

Il convient également de noter que bien que des produits tels que l’or numérique ne soient pas réglementés et qu’il existe des lacunes réglementaires en ce qui concerne la qualité des analyses et la sécurité du stockage, cela pourrait être obstrué par des normes appropriées qui pourraient être uniformément applicables sur l’ensemble du marché. participants, jusqu’à ce que les bourses de l’or soient établies. Une interdiction complète, en revanche, peut éroder complètement la confiance des investisseurs dans le produit.

Bien que les entités non réglementées puissent continuer à offrir de l’or numérique via leurs plateformes, il reste à voir si elles bénéficieraient d’autant de confiance des investisseurs, en particulier avec les circulaires ci-dessus alimentant le scepticisme quant à la légitimité du produit. L’avis antérieur émis par les bourses en août de cette année avait conduit les entreprises de technologie financière à arrêter complètement le commerce de l’or numérique avant les fêtes de fin d’année, entraînant une baisse du marché.

De plus, les restrictions ci-dessus peuvent décourager complètement le commerce de l’or numérique jusqu’à ce qu’un cadre complet pour réglementer l’or soit établi. Bien que SEBI se préoccupe à juste titre des méfaits, il devrait permettre, sous réserve d’un cadre, non seulement l’or mais d’autres produits financiers légitimes. La diversification des actifs est l’un des rares déjeuners gratuits de la finance et réduit le risque des investisseurs sans réduire les rendements.

Co-écrit avec Sudarshana Basu, associée, Finsec Law Advisors

Associé gérant, Finsec Law Advisors

Les vues sont personnelles

