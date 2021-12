SEBI exclut la politique SPAC pour aider à la liste des entreprises technologiques de la nouvelle ère

Byju’s et la société de livraison de nourriture Swiggy ont écrit au Premier ministre, lui demandant d’accélérer une politique permettant aux entreprises nationales de s’inscrire directement sur les bourses étrangères.

Le chien de garde des marchés des capitaux, Sebi, a exclu mardi de se précipiter dans la formulation d’une politique SPAC (société d’acquisition à usage spécial) pour aider à la cotation mondiale / nationale des entreprises technologiques de la nouvelle ère.

Le régulateur a déclaré qu’il n’y avait aucune pression maintenant, car de nombreuses entreprises de ce type sont déjà négociées sur les bourses nationales et aussi parce qu’une telle politique nécessite une grande clarté réglementaire.

On peut noter qu’une SPAC est formée pour lever des fonds via une introduction en bourse pour acheter une autre entreprise, et cela peut être fait en acquérant une entreprise d’exploitation existante, à la suite de laquelle la société d’exploitation peut fusionner/fusionner avec ou peut être acquise par la société cotée en bourse. SPAC au lieu de faire le sien.

En d’autres termes, au moment des ventes initiales d’actions des SAVS, elles n’avaient pas d’opérations commerciales existantes ni même d’objectifs déclarés d’acquisition. En règle générale, l’argent levé grâce à l’introduction en bourse proviendra de ses sponsors (ou fondateurs) et d’investisseurs extérieurs. Si aucune cible n’est trouvée, ou aucune n’est approuvée par les actionnaires de la SAVS, le véhicule est dénoué et l’argent retourné aux investisseurs.

On peut noter qu’au début de cette année, Byju’s et la société de livraison de nourriture Swiggy ont écrit au Premier ministre, lui demandant d’accélérer une politique permettant aux entreprises nationales de s’inscrire directement sur les bourses étrangères.

S’adressant à la presse après une réunion du conseil d’administration, le président de Sebi, Ajay Tyagi, a déclaré qu’il existe un sous-groupe sur les SPAC et qu’ils travaillent toujours sur le sujet. Sans préjuger de leur prochain rapport, permettez-moi de vous dire que puisque tant d’entreprises de haute technologie ont déjà terminé leurs introductions en bourse, la pression sur nous pour formuler un cadre SPAC à court terme n’existe plus. Attendons donc qu’ils fassent les recommandations nécessaires car certains des futurs SPAC pourraient ne pas appartenir au domaine réglementaire de Sebi.

Il a également souligné qu’une plus grande clarté est nécessaire sur le rôle de Sebi et de la NCLT en ce qui concerne les fusions inversées et les fusions, car actuellement, cette question est un sujet de la NCLT.

« Cela signifie qu’il s’agit d’une question de contrôle réglementaire puisque désormais toute fusion ou fusion inversée doit passer par la NCLT. Mais nous sommes d’avis (que) tout devrait être sous le Sebi car il ne devrait pas être que la fusion inversée ait lieu en son temps par le biais de NCLT », a déclaré le président.

L’idée d’une cotation SPAC a fait l’actualité récemment après que la société d’éducation la plus appréciée au monde, Byju’s, aurait déclaré qu’elle était en pourparlers pour une cotation aux États-Unis dans le cadre d’un accord avec la société de chèques en blanc du vétéran Michael Klein qui pourrait valoriser le géant de l’éducation en ligne soutenu par Tiger Global. à 48 milliards de dollars et une cotation aux États-Unis d’ici la mi-2022.

Plusieurs sociétés américaines ont utilisé la voie SPAC pour entrer en bourse. Pendant ce temps, Tyagi a paré une question sur l’impact du futur marché des matières premières en raison de l’interdiction fréquente de négocier sur certaines matières premières, comme la dernière répression plus tôt la semaine dernière sur les contrats dérivés sur cinq matières premières.

Sans entrer dans les détails de l’interdiction, le président a déclaré que « c’est le point de vue du gouvernement. Le gouvernement est d’avis qu’il doit être suspendu pendant un certain temps. Cela étant, peu importe, quelles sont mes opinions personnelles sur la question ».

Le 20 décembre, Sebi a interdit le lancement de nouveaux contrats dérivés sur l’huile de palme brute, le moong, le blé, le paddy et le soja et ses dérivés avec effet immédiat jusqu’à nouvel ordre. La liste comprend également le chana et les graines de moutarde et leurs dérivés. Cette décision est intervenue après que le prix de ces articles a grimpé en flèche, entraînant une hausse de l’inflation.

Pour les contrats en cours, aucun nouveau poste ne sera autorisé à être pris. Les instructions seront applicables pendant un an, avait indiqué Sebi lundi dernier.

