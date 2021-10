Sebi fait un clin d’œil à l’introduction en bourse de Rs 6K-crore PolicyBazaar

PolicyBazaar est l’une des nombreuses start-ups technologiques indiennes qui cherchent à entrer en bourse en 2021

Par Salman SH

PB Fintech, la société mère de l’agrégateur d’assurances PolicyBazaar, a reçu mardi l’approbation du Securities and Exchange Board of India (Sebi) pour lever 6 017,50 crores de roupies grâce à une première vente d’actions.

Un porte-parole de la société a confirmé le développement à FE mais n’a pas donné de détails sur les autres détails de l’offre publique initiale (IPO) à venir.

PB Fintech avait déposé des projets de documents pour son introduction en bourse proposée en août, qui comprenait une nouvelle émission de Rs 3 750 crore d’actions et une offre de vente (OFS) de Rs 2 267,50 crore par les investisseurs et promoteurs existants.

L’investisseur existant de la société, SoftBank, qui détient une participation de 9,45%, se départira d’actions d’une valeur de 1 875 crores de roupies, tandis que les cofondateurs de PolicyBazaar, Yashish Dahiya et Alok Bansal, vendront des actions d’une valeur de 345 crores de roupies lors de la prochaine introduction en bourse.

Trois autres promoteurs devraient également se débarrasser d’actions d’une valeur de 47,5 crores de roupies, selon le projet de prospectus sur le hareng rouge de la société. L’entreprise vise une valorisation d’environ 6 milliards de dollars.

Le DRHP de PolicyBazaar a également déclaré que la société pourrait envisager de lever près de 750 crores de roupies par le biais d’un placement privé d’actions avant l’introduction en bourse.

Le produit de la nouvelle émission sera utilisé pour améliorer la visibilité et la notoriété des marques de l’entreprise afin de rechercher de nouvelles opportunités pour étendre les initiatives de croissance afin d’augmenter la base de consommateurs, y compris la présence hors ligne.

En outre, le produit sera utilisé pour financer des investissements et des acquisitions stratégiques, étendre la présence en dehors de l’Inde et d’autres objectifs généraux de l’entreprise.

Kotak Mahindra Capital Company, Morgan Stanley India Company, Citigroup Global Markets India, ICICI Securities, HDFC Bank, IIFL Securities et Jefferies India sont les principaux responsables de l’introduction en bourse proposée par la société.

Au cours de l’exercice 21, la société mère de PolicyBazaar a déclaré un chiffre d’affaires de 957,4 crores de Rs et une perte de 150 crores, qui a diminué de près de moitié par rapport à la perte de 304 crores de Rs signalée au cours de l’exercice 20.

Cependant, la société a mentionné dans son prospectus qu’elle s’attend à ce que « les coûts augmentent avec le temps et que nos pertes se poursuivront compte tenu des investissements attendus pour développer notre entreprise ».

PolicyBazaar, qui a été fondé en 2008 par IIT Delhi et les anciens d’IIM Ahmedabad Dahiya, Bansal et Avaneesh Nirjar, a levé près de 760 millions de dollars en financement par actions à ce jour. Certains de ses investisseurs éminents incluent des noms comme FalconEdge, Tencent, Temasek, InfoEdge et d’autres.

La société basée à Gurgaon regroupe des produits d’assurance et de prêt via deux plateformes en ligne, notamment PolicyBazaar et Paisabazaar. Le groupe exploite également une troisième entité nommée DocPrime (EtechAces Marketing and Consulting Pvt Ltd) qui propose des consultations médicales en ligne et des tests de laboratoire à domicile.

PolicyBazaar est l’une des nombreuses start-ups technologiques indiennes qui cherchent à devenir publiques en 2021. Outre PolicyBazaar, des start-ups telles que OYO Rooms, MobiKwik, Paytm, Nykaa et Delhivery devraient devenir publiques cette année.

Le nombre de start-up cherchant à entrer en bourse a considérablement augmenté au cours des derniers mois, grâce aux récents assouplissements de Sebi pour les entités déficitaires cherchant à entrer en bourse.

