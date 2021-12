Sebi inflige une amende de Rs 1,1 cr à 22 entités dans une affaire d’options d’achat d’actions illiquides

Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a observé une inversion à grande échelle des transactions dans le segment des options sur actions de l’ESB. Il a noté qu’une telle inversion à grande échelle des transactions d’options d’achat d’actions conduisait à la création d’un volume artificiel à l’ESB.

Le régulateur des marchés des capitaux Sebi a imposé des pénalités totales de 1,1 crore de roupies à 22 entités, y compris des particuliers, pour s’être livrées à des transactions non authentiques d’options d’achat d’actions illiquides à l’ESB.

Dans 22 ordonnances distinctes, le régulateur a imposé une amende de Rs 5 lakh chacune à ces entités.

Compte tenu de la même chose, le régulateur a mené une enquête sur les activités de négociation de certaines entités en options d’achat d’actions illiquides à l’ESB pour la période d’avril 2014 à septembre 2015.

À la suite de l’enquête, il a été observé que plus de 2,91 lakh métiers, représentant 81,38 pour cent de toutes les opérations exécutées dans le segment des stock-options de l’ESB au cours de la période d’enquête, étaient des opérations non authentiques.

Les transactions non authentiques ont entraîné la création d’un volume artificiel à hauteur de 826,21 crores d’unités, soit 54,68 pour cent du volume total du marché dans le segment des options d’achat d’actions de l’ESB.

Il a été observé que ces 22 entités figuraient parmi les différentes entités qui se sont livrées à l’exécution d’opérations d’inversion dans le segment des options d’achat d’actions de l’ESB.

Les entités qui ont été pénalisées sont — Beena Khandelwal, Ankit Lalitkumar Sodhani, Abhishek Agarwal, Abhinav Singh, Abhirup Dutta, Keshav Khandelwal, Ankit Kumar Jain, Abhijeet Suresh Bora HUF, Anjana S Goel, Ankita Singh, Rajendra Kumar Kumar Sethia et HUF.

De plus, Begani Motilal, Nikita Tolani, Shivshakti Vyapaar, Nileshkumar Muljibhai Kothari, Nikita Agarwal, Surrender Kumar Gupta Divyanshu Gupta HUF, Rajendra Prasad Rohit Kumar HUF, Lata Goyal Family Trust, Baid Mercantiles ont également été condamnés à la peine de Mohanty.

