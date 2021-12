Sebi inflige une amende de Rs 72 cr à Winsome Textile Industries, directeurs, 2 autres

Sebi a également exclu Winsome, ses trois administrateurs, Vintage FZE, Arun Panchariya, Mukesh Chauradiya, Pan Asia Advisors et sept fonds du marché des valeurs mobilières pour des périodes variables.



Mercredi, le régulateur des marchés Sebi a infligé une amende de plus de Rs 72 crore à Winsome Textile Industries Ltd, ses administrateurs et deux autres personnes dans une affaire relative à l’émission de certificats de dépôt globaux (GDR) par l’entreprise.

Les réalisateurs passibles de l’amende sont Ashish Bagrodia, Manish Bagrodia et Satish Girotra.

Winsome a émis 1,29 million de GDR pour un montant de 9,99 millions de dollars le 31 mars 2011, et Pan Asia Advisors Ltd était le gestionnaire principal de l’émission. Arun Panchariya était le directeur général de Pan Asia Advisors.

L’enquête a révélé que Vintage FZE était le seul abonné de l’émission GDR. Mukesh Chauradiya était le directeur général de Vintage et Panchariya en était le bénéficiaire à 100 %.

Vintage a bénéficié d’un emprunt auprès d’EURAM Bank afin de souscrire à l’émission. Pour le prêt, Winsome avait donné en garantie le produit de la RDA.

En outre, les sous-comptes FII connectés à Panchariya ont converti les GDR et Aspire Emerging Fund a vendu des actions converties d’une valeur de 1,11 crore de roupies sur le marché indien des valeurs mobilières.

En outre, la société a fait des annonces d’entreprise trompeuses et a également omis d’informer les bourses de la radiation des GDR de la Bourse de Luxembourg.

« Winsome a fait croire aux investisseurs du marché des valeurs mobilières en Inde qu’il avait reçu la totalité de la contrepartie pour les GDR, ce qui n’était pas vrai et a ainsi incité les investisseurs en Inde à négocier des valeurs mobilières et a fraudé les investisseurs en Inde, », a déclaré Sebi.

Les administrateurs ont également agi en tant que partie au stratagème frauduleux d’émission de GDR.

Sebi a également exclu Winsome, ses trois administrateurs, Vintage FZE, Arun Panchariya, Mukesh Chauradiya, Pan Asia Advisors et sept fonds du marché des valeurs mobilières pour des périodes variables.

En outre, Aspire Emerging Fund a été chargé de restituer les gains illégaux de plus de 1,11 crore de Rs réalisés par le biais de la vente d’actions, ainsi que 12% d’intérêt à partir de la date de vente des actions jusqu’au paiement du montant de la restitution.

Pour les violations des normes du marché, Sebi a imposé une amende de Rs 4,4 crore à l’entreprise, Rs 67 crore d’amende à Panchariya, Rs 59 lakh d’amende aux trois administrateurs et Rs 67 lakh d’amende à Mukesh Chauradiya.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.