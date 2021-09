SEBI interdit à l’employé d’Infosys des marchés boursiers des accusations de délit d’initié et saisit 2,6 crore de roupies

À la lumière des conclusions, SEBI a interdit à Ramit Chaudhri et Keyur Maniar d’acheter, de vendre ou de négocier des titres, jusqu’à nouvel ordre.

Le régulateur des marchés des capitaux SEBI (Securities and Exchange Board of India) a interdit un employé d’Infosys ainsi qu’un employé de Wipro, pour délit d’initié dans le script Infosys. Dans l’ordre du début de la semaine, SEBI a noté que Ramit Chaudhri, responsable de la conception de solutions chez Infosys et Keyur Maniar de Wipro ont gagné 2,6 crores de roupies grâce à un délit d’initié dans l’action Infosys après que la société a annoncé un partenariat stratégique avec Vanguard en juillet de l’année dernière. Entre le 10 juillet et le 31 juillet de l’année dernière, le cours de l’action Infosys a grimpé de près de 20 %.

Dans son ordonnance, SEBI a déclaré que Ramit Chaudhri était directement/indirectement associé à l’accord Infosys-Vanguard. En tant qu’employé d’Infosys, il est qualifié de personne connectée et était raisonnablement censé avoir accès à l’UPSI (Informations sensibles aux prix non publiées). L’organisme de surveillance du marché a en outre noté que Ramit Chaudhri et Keyur Maniar étaient connectés via des communications téléphoniques fréquentes, tous deux avaient déjà travaillé ensemble dans Wipro BPS au cours de la période allant de mars 2012 à décembre 2014.

Le régulateur du marché a souligné que pendant que Ramit Chaudhri était en pourparlers avec Vanguard au nom d’Infosys, Keyur Maniar faisait de même au nom de Wipro. SEBI a ajouté que Ramit avait utilisé ses deux numéros de téléphone portable pour communiquer avec Keyur. « … sur la base de la prépondérance de la probabilité, il est prima facie constaté que Keyur a acheté l’UPSI de Ramit ; et que Ramit a communiqué l’UPSI à Keyur », a déclaré SEBI.

“Keyur avait négocié le script d’INFY dans le segment F&O juste avant l’annonce de l’accord Vanguard et peu de temps après l’annonce, a ensuite déchargé / carré ses positions de telle sorte que les positions nettes étaient nulles”, a déclaré Sebi dans son ordre. Les échanges ont aidé Keyur Maniar à gagner 2,61 crores de roupies en quelques jours. L’activité de trading sur son compte, a déclaré SEBI, n’était pas normale.

À la lumière des conclusions, SEBI a interdit à Ramit Chaudhri et Keyur Maniar d’acheter, de vendre ou de négocier des titres, jusqu’à nouvel ordre. Le chien de garde du marché saisira également 2,6 crores de roupies sur les comptes bancaires des deux parties et conservera les mêmes dans un compte séquestre. En outre, les banques Ramit Chaudhri et Keyur Maniar détiennent des comptes bancaires, conjointement ou séparément, ont été chargées de garantir que jusqu’à nouvel ordre, aucun débit ne soit effectué sur leurs comptes sans l’autorisation du régulateur du marché.

