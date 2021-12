Sebi interdit le lancement de nouveaux contrats dérivés sur le blé et quelques autres matières premières

La dernière directive entrera en vigueur avec effet immédiat, selon un communiqué. Le lancement de nouveaux contrats pour le paddy (non basmati), le blé, le soja et ses dérivés (son complexe), l’huile de palme brute et le moong ont été interdits jusqu’à nouvel ordre du régulateur.

Le régulateur des marchés Sebi a ordonné lundi aux bourses de ne pas lancer de nouveaux contrats dérivés sur le blé, l’huile de palme brute, le moong et quelques autres matières premières jusqu’à nouvel ordre.

La liste comprend le chana et les graines de moutarde et ses dérivés (son complexe). Les contrats dérivés sur ces matières premières ont été suspendus plus tôt cette année, selon le communiqué. En ce qui concerne les contrats en cours, aucune nouvelle position ne sera autorisée et seule la mise au carré des positions sera autorisée.

Les instructions seront applicables pour une période d’un an, a-t-il ajouté.

