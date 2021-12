Sebi interdit le lancement de nouveaux contrats dérivés sur l’huile de palme brute et quelques autres produits agricoles

La liste comprend le chana et les graines de moutarde et ses dérivés (son complexe). Les contrats dérivés pour ces matières premières ont été suspendus plus tôt cette année.



L’organisme de surveillance des marchés, Sebi, a interdit le lancement de nouveaux contrats dérivés sur l’huile de palme brute, le moong, le blé et quelques autres produits agricoles avec effet immédiat dans un contexte d’inflation croissante.

En ce qui concerne les contrats en cours, aucun nouveau poste ne sera autorisé et seul le rapprochement des postes sera autorisé. Les instructions seront applicables pendant un an, a déclaré Sebi dans un communiqué publié lundi.

Les lancements de nouveaux contrats de paddy (non basmati), de blé, de soja et ses dérivés (son complexe), d’huile de palme brute et de moong ont été bloqués jusqu’à nouvel ordre.

La liste comprend le chana et les graines de moutarde et ses dérivés (son complexe). Les contrats dérivés pour ces matières premières ont été suspendus plus tôt cette année.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail chez HDFC Securities, a déclaré que l’interdiction des dérivés pour sept produits agricoles pendant un an semble être une réaction instinctive à la pression inflationniste incessante des produits alimentaires.

National Commodity and Derivatives Exchange Ltd (NCDEX) a déclaré qu’aucune nouvelle position, y compris intra-journalière, ne sera autorisée en ce qui concerne les contrats à terme et d’options sur certaines matières premières et que seule la mise au carré des positions existantes sera autorisée.

« Aucun nouveau contrat à terme et d’options ne sera lancé jusqu’à nouvel ordre sur l’une des matières premières répertoriées… », a déclaré le NCDEX dans une circulaire.

Les produits répertoriés sont le blé, le chana, le colza – graines de moutarde, le soja, l’huile de soja raffinée, le tourteau de soja hipro, l’huile de palme brute, le moong et le NCDEX Soydex.

Dans une circulaire, la bourse des matières premières MCX a déclaré qu’aucune nouvelle position, y compris intra-journalière, ne serait autorisée en ce qui concerne les contrats à terme sur l’huile de palme brute en bourse à partir de lundi.

Seul le rapprochement des positions existantes sera autorisé et aucun nouveau contrat à terme sur l’huile de palme brute ne sera lancé jusqu’à nouvel ordre, a-t-il ajouté.

La Bourse nationale (NSE), dans une circulaire, a déclaré que tous les contrats existants de Crude Degummed Soybean Oil Futures (DEGUMSYOIL) ont été suspendus pour la négociation avec effet immédiat et qu’aucun nouveau contrat à terme ne sera lancé jusqu’à nouvel ordre.

« Bien qu’une certaine correction des prix de ces produits de base puisse être attendue à court terme, une baisse soutenue des prix de ces produits se produira lorsque l’offre de ces produits de base augmentera en raison d’une meilleure récolte ou des importations.

« L’inflation peut baisser légèrement à court terme, mais peut alors dépendre du fait que ces prix ont à nouveau augmenté ou se sont maintenus à des niveaux plus bas », a noté Jasani.

En novembre, l’inflation des prix de détail a atteint son plus haut niveau en trois mois à 4,91 pour cent, principalement en raison d’une hausse des prix des produits alimentaires. Au cours du même mois, l’inflation basée sur les prix de gros a atteint un niveau record de 14,23 % dans un contexte de durcissement des prix des huiles minérales, des métaux de base, du pétrole brut et du gaz naturel.

Le vice-président d’Origo Commodities, KV Singh, a déclaré que la décision d’interdire les produits dérivés sur sept matières premières est une « étape très régressive du gouvernement central ».

« Cela aura un impact très négatif sur la santé des marchés des produits dérivés des produits agricoles en Inde et sur la confiance des acteurs du marché », a-t-il ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.