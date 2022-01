Sebi lance un appel à candidatures pour engager de jeunes professionnels pour des opérations sur le marché des valeurs mobilières

Ces jeunes professionnels recevront une allocation mensuelle de Rs 60 000.



Le régulateur des marchés des capitaux Sebi prévoit d’engager de jeunes professionnels pour l’aider dans différents domaines tels que les opérations sur les marchés des valeurs mobilières, le droit, les technologies de l’information (TI) et la recherche.

Dans un avis public, le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a déclaré qu’il cherchait à engager un total de 38 jeunes professionnels et a invité des candidatures dans le cadre de son « Young Professional Program ».

« Le programme Sebi Young Professional est destiné à offrir une opportunité exceptionnelle à de jeunes professionnels qualifiés et motivés d’apprendre les nuances des marchés des capitaux indiens et le fonctionnement d’un organisme de réglementation en travaillant sur différents projets au sein du conseil d’administration », a déclaré le régulateur dans un avis mardi. .

Le programme offre aux candidats de divers horizons éducatifs la possibilité d’assister Sebi dans différents domaines – opérations sur le marché des valeurs mobilières, droit, informatique et recherche.

Énumérant les critères d’éligibilité, Sebi a déclaré qu’un candidat doit être un citoyen indien âgé d’au plus 30 ans.

Tous les candidats doivent avoir une compréhension raisonnable des marchés financiers, une capacité d’analyse, une connaissance des outils informatiques, une aptitude à la recherche, des compétences en communication orale et écrite, ainsi que du jugement et des compétences interpersonnelles.

Sur les 38 jeunes professionnels (JP) qui seront engagés par Sebi, 16 seraient engagés pour des opérations sur le marché des valeurs mobilières, 10 pour le domaine du droit et six chacun dans la recherche et les technologies de l’information.

Sebi a déclaré que la durée d’engagement des JP sera d’un an, qui peut être prolongée de deux périodes d’un an chacune, en fonction des performances des JP et des exigences organisationnelles. La durée totale d’engagement d’un JP ne dépassera pas trois ans.

Au cours de leur engagement avec Sebi, ces professionnels se verront confier plusieurs projets ou travaux à caractère non confidentiel, selon leurs domaines.

Certains des projets comprennent l’analyse des données des demandes d’offre publique initiale (IPO) sur le marché primaire, l’analyse d’un cadre de collecte de fonds via différents modes sur le marché primaire des capitaux à travers le monde, la rationalisation du traitement des divers documents d’offre publique déposés auprès de Sebi et rédaction de lettres d’offres déposées pour les rachats et acquisitions et la surveillance des OPC.

Dans un avis séparé publié mercredi, Sebi a lancé une campagne de recrutement en invitant les candidatures à 120 cadres supérieurs dans le cadre de son plan visant à renforcer ses effectifs pour une exécution plus rapide et plus efficace de son rôle.

