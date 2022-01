Sebi met en place des normes de divulgation pour les entités cotées en dette de grande valeur dans le cadre des RPT

Ces entités devront justifier des raisons pour lesquelles le RPT est dans son intérêt, en outre, une copie de l’évaluation ou d’un autre rapport externe devra être soumise au comité d’audit ainsi qu’aux actionnaires pour approbation.

Le régulateur des marchés Sebi a publié vendredi des exigences de divulgation pour les entités cotées, qui ont coté leurs titres de créance, en ce qui concerne les transactions avec des parties liées (RPT).

La nouvelle exigence s’appliquera aux « entités cotées en dette de grande valeur », a déclaré le Securities and Exchange Board of India (Sebi) dans une circulaire.

Les entités cotées en dette de grande valeur sont les entités qui ont coté des titres de créance non convertibles et une valeur en circulation de ces titres est de Rs 500 crore et plus.

En vertu de cette disposition, certaines obligations de divulgation doivent être imposées par les entités cotées en bourse de grande valeur au comité d’audit et aux actionnaires pour examen des transactions entre parties liées RPT.

Ces entités devront justifier des raisons pour lesquelles le RPT est dans son intérêt, en outre, une copie de l’évaluation ou d’un autre rapport externe devra être soumise au comité d’audit ainsi qu’aux actionnaires pour approbation.

En outre, ces entités devront fournir volontairement au comité d’audit et aux actionnaires des informations sur le pourcentage du chiffre d’affaires annuel consolidé de la contrepartie qui est représenté par la valeur du RPT proposé.

Les divulgations RPT doivent être faites aux bourses dans le format prescrit.

En ce qui concerne les informations à soumettre au comité d’audit pour approbation d’un RPT proposé, Sebi a déclaré que ces entités devront divulguer le type, les termes importants et les détails de la transaction proposée, le nom du RPT et sa relation avec la dette de grande valeur. -l’entité cotée ou ses filiales, y compris la nature de sa préoccupation ou de son intérêt.

En outre, ils devront informer le comité d’audit de la durée ainsi que de la valeur de l’opération envisagée, le pourcentage du chiffre d’affaires consolidé annuel de l’entité cotée, pour l’exercice précédent, qui est représenté par la valeur de l’opération envisagée. .

L’avis envoyé aux actionnaires sollicitant l’approbation de tout RPT proposé comprendra certaines informations dans le cadre de l’exposé des motifs.

La circulaire entrera en vigueur avec effet immédiat, a indiqué le régulateur.

En novembre, Sebi a apporté des changements radicaux pour renforcer le contrôle et l’application des normes sur les transactions avec les parties liées.

Le régulateur avait modifié la définition de « partie liée » et de « transactions avec des parties liées ».

Avant cela, Sebi a publié en septembre des règles de gouvernance d’entreprise pour les entités cotées en dette de grande valeur. Ces dispositions seront applicables sur une base « se conformer ou s’expliquer » jusqu’au 31 mars 2023, et de manière obligatoire par la suite.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.