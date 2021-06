Sebi met un terme à l’accord de PNB Housing de Rs 4 000 crores avec Carlyle

in

Le régulateur a en outre ordonné à la société de mener le processus d’évaluation conformément aux dispositions légales pertinentes.

Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a ordonné à PNB Housing Finance (PNBHF) de suspendre son projet d’attribution d’actions de Rs 4 000 crore à un groupe d’entreprises dirigées par le groupe Carlyle.

Dans un dépôt en bourse tard samedi soir, la PNBHF a déclaré que Sebi avait empêché le prêteur de procéder au vote des actionnaires le 22 juin. Le régulateur a en outre ordonné à la société de mener le processus d’évaluation conformément aux dispositions légales pertinentes.

Auparavant, l’assemblée générale extraordinaire (AGE) de la société était prévue le 22 juin pour approuver l’émission d’actions à un consortium d’investisseurs dirigé par le groupe Carlyle. Sebi a déclaré que la résolution concernant l’accord était ultra-vire des statuts de la société (AoA).

PNB Housing Finance, dans son dépôt samedi, a déclaré: “La résolution actuelle portant le point n ° 1 (émission de titres de la société et questions y afférentes) de l’avis de l’AGE datée du 31 mai 2021, est ultra-vires de l’AOA et ne doit pas être exécutée. jusqu’à ce que la société procède à l’évaluation des actions conformément aux dispositions de l’article 19(2) de l’AOA, à des fins d’attribution préférentielle, auprès d’un évaluateur enregistré indépendant conformément aux dispositions des lois applicables ».

L’action du régulateur du marché est intervenue après qu’un cabinet de conseil en vote eut souligné que l’émission préférentielle proposée par PNB Housing Finance était contraire aux intérêts des actionnaires publics, des actionnaires de PNB et du gouvernement. Dans une note aux investisseurs institutionnels, Stakeholders Empowerment Services (SES), dirigé par l’ancien Sebi ED JN Gupta, avait fait valoir qu’une émission de droits aurait été une option plus juste et meilleure pour lever des capitaux. SES avait recommandé aux actionnaires publics de PNB Housing de voter contre la résolution sur l’attribution préférentielle.

Le mois dernier, le conseil d’administration de PNB Housing avait approuvé une attribution préférentielle de Rs 3 200 crore d’actions et 800 crore de bons de souscription à Carlyle, le véhicule d’investissement familial d’Aditya Puri Salisbury Investments, General Atlantic et Alpha Investments à 390 par action. Le prêteur a également déclaré qu’Aditya Puri était susceptible d’être nommé au conseil d’administration de la société en tant qu’administrateur désigné par Carlyle.

La collecte de fonds par le prêteur non bancaire était en vue après avoir annoncé qu’il épongerait 1 800 crores de roupies grâce à une émission de droits préférentiels ou de droits en novembre 2020. La Parent Punjab National Bank, cependant, n’a pas obtenu l’approbation de la RBI injecter du capital dans la filiale.

PNB Housing Finance avait enregistré un bénéfice net de Rs 127 crore au cours du trimestre de mars (Q4FY21), contre une perte nette de Rs 242 crore au Q4FY20.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.