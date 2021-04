Sebi modifie le cadre de la société de compensation à usage limité par les MF

(Image de fichier)

Le régulateur des marchés Sebi a peaufiné mardi son cadre relatif à la contribution des sociétés de gestion d’actifs (AMC) pour la création d’une société de compensation à but limité par des fonds communs de placement. Le régulateur avait publié en février des lignes directrices dans lesquelles les AMC étaient tenus de contribuer à hauteur de 150 crore de roupies en tant que capital-actions pour la création d’une société de compensation à but limité (LPCC) par des fonds communs de placement.

Il a été prescrit que cette contribution des AMC doit être proportionnelle à l’actif moyen sous gestion (AUM) des régimes de fonds communs de placement à capital variable axés sur la dette (à l’exclusion des fonds à un jour, des fonds dorés et des fonds dorés à durée constante de 10 ans mais comprenant des hybrides conservateurs. régimes) gérés par eux pour l’exercice 2019-20.

Dans la dernière circulaire, Sebi a déclaré que la contribution des AMC sera basée sur l’AUM moyen des régimes axés sur la dette pour l’exercice 2020-2021. Cela fait suite à la représentation de l’organisme de l’industrie, l’Association of Mutual Funds in India (Amfi).

La LPCC est une entité créée pour entreprendre l’activité de compensation et de règlement des opérations de pension. La décision d’autoriser l’industrie des MF à créer le LPCC était basée sur la recommandation d’un groupe de travail mis en place par le comité consultatif des fonds communs de placement.

Les experts du marché estiment que la LPCC aiderait les maisons de financement à lutter contre la pression de remboursement et à régler les transactions sur les marchés des obligations de sociétés.

