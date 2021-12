Sebi passe une ordonnance confirmative dans une affaire liée au délit d’initié dans le script Infosys

Le régulateur des marchés Sebi a rendu lundi une ordonnance confirmative à l’encontre d’un employé d’Infosys et de sa personne liée, qui était un employé de Wipro Ltd, dans une affaire liée à un délit d’initié présumé sur les actions d’Infosys.

Sebi a déclaré que Ramit Chaudhari et Keyur Maniar « devraient s’abstenir d’accéder directement au marché des valeurs mobilières jusqu’à la fin de l’enquête en cours sur la question ». Par une ordonnance provisoire adoptée en septembre, Sebi leur avait interdit d’accéder au marché des valeurs mobilières et avait également ordonné la saisie de produits illégaux de 2,62 crores de roupies.

Dans l’ordonnance confirmative, Sebi a noté que le montant a été déposé.

« Les conclusions prima facie de l’ordonnance provisoire contre les avis, telles que Ramit étant un employé de la société du groupe Infosys et dans le cadre de l’accord Vanguard, avaient accès à l’UPSI qui a apparemment été transmis à Keyur, son ancien collègue de Wipro, aidant ainsi Keyur à échanger le script d’Infosys tout en étant en possession dudit UPSI, continue de s’accrocher fermement au sol », a déclaré Sebi.

Le système d’alerte de Sebi avait généré des alertes de délit d’initié pour Infosys script autour de l’annonce de l’entreprise sur le partenariat stratégique d’Infosys avec Vanguard.

Les informations relatives à l’opération étaient UPSI et la période UPSI était du 29 juin 2020 au 14 juillet 2020.

Ramit Chaudhri, responsable de la conception de solutions chez Infosys, qui était directement/indirectement associé à l’accord Vanguard est une personne connectée et on s’attendait raisonnablement à ce qu’il ait accès à l’UPSI.

Keyur avait négocié le script d’Infosys dans le segment F&O juste avant l’annonce de l’accord Vanguard et peu de temps après l’annonce, il a ensuite délesté/carré ses positions de telle sorte que les positions nettes étaient nulles, avait noté Sebi dans l’ordonnance provisoire.

Ils n’ont pas réussi à présenter des arguments pour leur défense qui mériteraient un renversement complet des instructions émises en vertu de l’arrêté d’urgence et au lieu de cela, la plupart des motifs invoqués par eux doivent être vérifiés et étudiés plus avant, a déclaré le régulateur sur Lundi.

Cependant, Sebi a donné quelques assouplissements dans l’ordonnance confirmative.

