Sebi peaufine les directives opérationnelles sur la cotation des papiers commerciaux

Pour alléger le fardeau de conformité des entités cotées, Sebi a consolidé en août les procédures existantes relatives à l’émission et à la cotation de titres non convertibles, de titres de créance titrisés, de reçus de titres, de titres de créance municipaux et de papier commercial.

Le régulateur des marchés des capitaux Sebi a modifié vendredi les directives opérationnelles relatives à la cotation des papiers commerciaux afin d’uniformiser les exigences.

Sur la base des commentaires des acteurs du marché et des récents changements réglementaires, afin d’uniformiser les exigences, certaines modifications sont apportées aux directives relatives à la cotation du papier commercial (CP), a déclaré Sebi dans une circulaire. Un émetteur qui envisage d’inscrire CP doit transmettre une demande d’inscription accompagnée d’informations aux bourses concernées. En ce qui concerne l’émission, Sebi a déclaré qu’un émetteur doit soumettre les détails de la tranche actuelle, y compris l’ISIN, le montant, la date d’émission, l’échéance, toutes les notations de crédit, y compris les notations non acceptées, la date de notation, le nom de l’agence de notation, sa période de validité, la déclaration que la notation est valable à la date d’émission et de cotation, coordonnées de l’agent émetteur et payeur.

En ce qui concerne les informations financières, Sebi a déclaré que l’émetteur doit soumettre un examen audité ou limité des informations financières consolidées et autonomes semestrielles ainsi que les qualifications de l’auditeur, le cas échéant, pour les trois dernières années avec les derniers résultats financiers disponibles, si l’émetteur a été en existence depuis trois ans et plus.

Le nouveau cadre entrera en vigueur immédiatement, a déclaré le Securities and Exchange Board of India (Sebi).

