Sebi pourrait réguler les crypto-monnaies privées

Le gouvernement pourrait demander à Sebi, l’organisme de surveillance des marchés boursiers et des matières premières, de superviser les crypto-monnaies et de réglementer les affaires des bourses qui les traitent, car il envisage une proposition de classer les cryptos comme actifs financiers, ont déclaré des sources du secteur à FE.

Les investisseurs peuvent disposer d’au moins trois mois pour déclarer leurs avoirs cryptographiques et doivent se conformer aux nouvelles normes. Une décision finale, cependant, sera prise par le Cabinet, qui pourrait examiner mercredi le projet de loi 2021 sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, ont indiqué les sources. Le nouveau projet de loi utilisera probablement le terme « crypto-actifs » au lieu de « crypto-monnaies », ont-ils ajouté.

Le gouvernement a l’intention de présenter le projet de loi au cours de la session d’hiver en cours du Parlement. Selon la liste des affaires législatives de la Lok Sabha, publiée le 23 novembre, le projet de loi cherche à « interdire toutes les crypto-monnaies privées », bien qu’il autorise « certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations ».

Les sources de l’industrie, cependant, ont affirmé que le gouvernement adopterait désormais une position plus nuancée, au lieu d’imposer une interdiction pure et simple des cryptos privés. Alors que le Centre interdira l’utilisation de cryptos privés comme monnaie légale, il pourra les classer comme des actifs financiers, ont ajouté les sources.

« Le nouveau projet de loi prévoit une interdiction générale de toutes les activités des particuliers dans l’extraction, la production, la détention, la vente, l’émission, le transfert, la disposition ou l’utilisation de la crypto-monnaie comme moyen d’échange, réserve de valeur et unité de compte, », a déclaré l’une des sources.

Dans une récente interview accordée à FE, le conseiller économique en chef KV Subramanian a reconnu que même accorder à des cryptos privés le statut d’actif financier comporte à ce stade des risques et que toute décision de ce type, le cas échéant, doit faire l’objet d’un examen attentif. En effet, une crypto-monnaie ne tire sa valeur d’aucun actif ou bénéfice sous-jacent, et n’ajoute pas non plus aux activités économiques réelles, a-t-il indiqué. Ainsi, la valorisation peut être facilement influencée par des offres spéculatives, provoquant une volatilité excessive. Les investisseurs de détail, en particulier les plus petits, auraient du mal à faire face à de telles fluctuations sauvages.

Le projet de loi créera également un cadre facilitant le lancement de la monnaie numérique officielle par RBI. Actuellement, les cryptos ne sont toujours pas réglementés en Inde.

Le gouvernement aurait également l’intention de modifier les lois sur l’impôt sur le revenu pour amener les crypto-monnaies sous le filet fiscal, avec quelques changements attendus dans le prochain budget. Déjà, certains investisseurs paient des impôts sur les plus-values ​​sur leurs revenus de crypto-monnaie.

