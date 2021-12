Sebi précise amende, mesures à prendre en cas de non-respect par les émetteurs de titres non convertibles

Les entités non conformes doivent s’assurer du respect des exigences et payer des amendes dans les 15 jours à compter de la date de cet avis.



Le régulateur des marchés Sebi a publié mercredi des directives pour imposer des amendes et prendre des mesures en cas de non-respect des obligations d’information continue par les émetteurs de titres cotés non convertibles et de papiers commerciaux.

La circulaire entrera en vigueur pour les échéances des mises en conformité tombant à compter du 1er février 2022.

Les amendes infligées doivent être créditées au Fonds de protection des investisseurs de la bourse concernée.

Les amendes continueront à courir jusqu’au moment de la rectification de la non-conformité et à la satisfaction de la bourse reconnue concernée.

« Cette accumulation sera indépendante de toute autre action disciplinaire / coercitive initiée par la ou les bourses reconnues / SEBI », a-t-il déclaré.

Sebi a précisé les montants des amendes à percevoir en cas de violation des différentes dispositions des normes Obligations de cotation et Exigences de divulgation et les mesures à prendre en cas de non-respect.

Les bourses peuvent s’écarter, si nécessaire, mais seulement après avoir enregistré les raisons par écrit.

Dans le cas où l’entité non conforme est cotée sur plus d’une bourse, les bourses concernées doivent prendre des mesures uniformes en consultation les unes avec les autres.

Le régulateur a déclaré que chaque bourse examinera l’état de conformité des entités ayant inscrit leurs titres non convertibles et leur papier commercial et émettra des avis aux entités non conformes dans les 30 jours suivant la date d’échéance du délai prescrit.

Les entités non conformes doivent s’assurer du respect des exigences et payer des amendes dans les 15 jours à compter de la date de cet avis.

Si les entités ne le font pas, les bourses devront émettre des avis de rappel et en même temps, envoyer des avis aux autres bourses où les titres non convertibles ou le papier commercial de l’entité non conforme sont cotés.

Si l’entité ne se conforme toujours pas, la bourse et les autres entités autorisées à agir en tant que fournisseur de livre électronique (EBP) n’autoriseront pas l’émission de titres par cette entité non conforme sur la plate-forme EBP et n’autoriseront pas non plus la cotation ultérieure de titres non conformes. titres convertibles ou effets de commerce.

« La ou les bourses reconnues conseillent également à l’entité non conforme de s’assurer que l’objet de la non-conformité qui a été identifié et indiqué par la ou les bourses reconnues et toute action ultérieure prise par la bourse reconnue (s) à cet égard seront présentés au Conseil d’administration de l’entité lors de sa prochaine réunion. Les commentaires faits par le conseil d’administration doivent être dûment informés à la ou aux bourses reconnues pour diffusion », a déclaré Sebi.

