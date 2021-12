Sebi prolonge la date limite d’applicabilité des exigences de déclaration modifiées pour les FIA

En avril, Sebi a rationalisé les exigences de déclaration des FIA afin de faciliter la mise en conformité de ces entités.

Le régulateur des marchés Sebi a prolongé jeudi le délai jusqu’au 30 septembre de l’année prochaine pour l’applicabilité des exigences de déclaration modifiées pour les fonds d’investissement alternatifs (FIA). Auparavant, la date limite était le 31 décembre 2021.

Cela intervient après que le régulateur a reçu des demandes du secteur des FIA de prolonger le délai d’applicabilité des exigences de déclaration modifiées, a déclaré le Securities and Exchange Board of India (Sebi) dans une circulaire.

Après examen, il a été décidé que les exigences de déclaration seront applicables pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2022, a-t-il ajouté.

Dans ce cadre, les FIA devront soumettre un rapport sur leurs activités sur une base trimestrielle. Le rapport doit être soumis dans les 10 jours suivant la fin d’un trimestre En outre, les FIA de catégorie III doivent soumettre un rapport sur l’effet de levier entrepris, sur une base trimestrielle, dans des formats révisés.

Les FIA de catégorie III sont ceux qui se négocient dans le but de générer des rendements à court terme et comprennent les fonds spéculatifs. Auparavant, les FIA de catégorie I et II ainsi que les FIA de catégorie III, qui n’avaient pas recours à l’effet de levier, étaient tenus de se conformer aux normes de déclaration sur une base trimestrielle. Les FIA de catégorie III, qui exercent un effet de levier, devaient soumettre un rapport à Sebi sur une base mensuelle. Pour faciliter la conformité, il a été décidé de revoir et de rationaliser les exigences réglementaires en matière de rapports.

Les FIA sont des fonds établis ou constitués en Inde dans le but de mettre en commun le capital d’investisseurs indiens et étrangers.

