Sebi prolonge la date limite de soumission des commentaires pour les propositions sur le mécanisme de tenue de marché

Dans un document de consultation, le régulateur a suggéré que les courtiers en valeurs mobilières enregistrés ou les banquiers d’affaires puissent agir en tant que teneurs de marché sur le marché des obligations de sociétés, sous réserve d’exigences de valeur nette minimale.

Le régulateur des marchés Sebi a prolongé vendredi le délai de soumission des commentaires sur les propositions relatives au mécanisme de tenue de marché sur le marché des obligations d’entreprises jusqu’au 16 janvier 2022.

Dans le but d’améliorer la liquidité sur le marché secondaire des obligations d’entreprises, Sebi a proposé un mécanisme de tenue de marché sur le marché des obligations d’entreprises en novembre 2021.

Il avait sollicité les commentaires du public avant le 16 décembre 2021, mais maintenant la date limite a été prolongée jusqu’au 16 janvier 2022.

Les commentaires doivent être envoyés au régulateur dans le format prescrit.

Pour garantir l’adéquation du capital d’un teneur de marché, Sebi a proposé que seuls les courtiers en valeurs mobilières ou les banquiers d’affaires qui ont une valeur nette supplémentaire de 10 crores de roupies au-delà des exigences de leurs règles Sebi respectives soient autorisés à agir en tant que teneurs de marché.

Les teneurs de marché sont des entités qui cotent à la fois un prix d’achat et un prix de vente pour les obligations de sociétés afin de créer de la liquidité sur le marché secondaire.

Le chien de garde a noté qu’un marché secondaire dynamique des obligations d’entreprises peut se produire si le mécanisme de tenue de marché est introduit.

Entre autres, Sebi a décrit les responsabilités d’un teneur de marché et a également suggéré une gestion des risques et un cadre de gouvernance.

