Sebi publie un document de consultation pour les entreprises cherchant à lever des fonds via des introductions en bourse

Le Sebi a publié mardi un document de consultation, sollicitant les commentaires du public sur des questions telles que l’utilisation du produit des nouvelles actions émises par les entreprises et les conditions d’offre à la vente (OFS) pour les actionnaires importants, principalement dans les entreprises technologiques du nouvel âge.

Dans son document de discussion, Sebi a proposé une limite combinée pouvant aller jusqu’à 35 % de la taille des nouvelles émissions pour le financement des initiatives de croissance inorganique et des objectifs généraux de l’entreprise. « La collecte de fonds pour une acquisition non identifiée entraîne une certaine incertitude/ambiguïté dans les objets de l’introduction en bourse », a déclaré le régulateur dans le document.

En outre, il a également proposé que des sociétés dans lesquelles il n’y a pas de promoteurs identifiables, les actionnaires importants (plus de 20 % d’actionnariat) soient autorisés à se décharger de seulement 50 % de leur participation via OFS. Le régulateur a également sollicité l’avis du public pour savoir si une période de blocage post-émission de six mois peut être fixée pour la même chose. Pour les investisseurs phares, actuellement, la période de blocage est de 30 jours après que la société a atteint les bourses. Cependant, une période de blocage plus longue donnera plus de confiance aux autres investisseurs dans l’offre, a déclaré Sebi dans le journal.

