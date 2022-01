SEBI publie une liste des défaillants introuvables

Dans l’avis, le régulateur a demandé à ces défaillants de contacter le chargé de recouvrement de Sebi en envoyant un courrier ou un e-mail d’ici le 22 janvier 2022.

Le régulateur des marchés des capitaux Sebi a publié vendredi une liste d’entités défaillantes, y compris des individus, qui se sont avérées introuvables.

En publiant les détails des défaillants introuvables sur son site Web, Sebi a déclaré que les certificats de recouvrement avaient été établis contre ces entités par l’agent de recouvrement du régulateur. Cependant, ces mises en demeure n’ont pu être signifiées aux défaillants à leurs dernières adresses connues.

Ces avis ont été signifiés d’avril 2015 à juillet 2021, a indiqué le Securities and Exchange Board of India (Sebi) dans un avis.

Les personnes nommées par Sebi sont — MCX Biz Solutions et son propriétaire Syed Sadaq ; Bharat Vaghela, Giridhar J Vagadia, Kalpesh Babariya, Vithalbhai Gajera, Laxminarayana Veeramallu Doosa, Umesh Choukekar, Bindu R Menon, Nilesh Palande et Ghanshyam Dayabhai Patel.

Ces défaillants n’ont pas restitué l’argent des investisseurs ou n’ont pas payé les amendes qui leur ont été imposées par le régulateur pour diverses infractions liées au marché des valeurs mobilières.

Dans l’avis, le régulateur a demandé à ces défaillants de contacter le chargé de recouvrement de Sebi en envoyant un courrier ou un e-mail d’ici le 22 janvier 2022.

« En outre, si une personne sait où se trouve le(s) défaillant(s)… les détails peuvent être fournis en envoyant une lettre à l’agent de recouvrement… ou un e-mail… avant le 22 janvier 2022 », a-t-il ajouté.

Parmi ces entités, MCX Biz Solutions et son propriétaire Syed Sadaq ont reçu l’ordre de Sebi en 2017 de restituer l’argent collecté aux investisseurs après les avoir reconnus coupables d’avoir dupé les investisseurs au moyen de faux documents. En outre, ils ont été exclus des marchés des valeurs mobilières pendant 10 ans.

La société aurait sollicité de l’argent auprès d’investisseurs promettant des rendements énormes tout en utilisant des documents d’enregistrement de courtier faux et falsifiés et un nom similaire à celui d’un groupe d’échange.

Sebi a le pouvoir de récupérer de l’argent auprès de diverses entités en passant des ordres pour un remboursement d’argent aux investisseurs, en restituant des fonds à distribuer aux investisseurs, et également en collectant les frais et pénalités imposés par elle.

Depuis l’obtention des pouvoirs de recouvrement en 2013, Sebi a engagé des procédures de recouvrement contre un grand nombre de défaillants.

