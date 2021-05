Sebi rattrape l’évolution du paysage corporatif

Ce n’est donc pas toujours le propriétaire qui est en charge, même si, historiquement, en Inde, les propriétaires détenant de minuscules participations jouissaient de pouvoirs disproportionnés alors que les conseils d’administration détournaient le regard.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) est juste quand il souligne que le concept de «personne aux commandes» peut être plus pertinent aujourd’hui pour les entreprises indiennes que le concept de promoteur. De nombreuses entreprises du nouvel âge d’aujourd’hui appartiennent à un ou plusieurs partenaires, et non à des familles. Étant donné que les acteurs du Private Equity (PE) et d’autres investisseurs institutionnels détiennent des participations importantes dans les entreprises – souvent plus que les promoteurs – ils ont davantage leur mot à dire dans la gestion de l’entreprise que les fondateurs, y compris dans le choix des administrateurs du conseil. Leur influence pourrait se poursuivre même après la cotation de la société. Ce n’est donc pas toujours le propriétaire qui est en charge, même si, historiquement, en Inde, les propriétaires détenant de minuscules participations jouissaient de pouvoirs disproportionnés alors que les conseils d’administration détournaient le regard.

Cependant, autant l’idée est tournée vers l’avenir, nous devons faire preuve de prudence. Pour commencer, il faudrait trouver une définition précise du contrôle, qui ne soit pas vulnérable aux abus ou aux abus, et qui énonce clairement les droits et les responsabilités. Il est vrai que les propriétaires avec de petits enjeux exercent une influence qui n’est pas souhaitable. Un changement par rapport au concept actuel du promoteur aura sans aucun doute des ramifications importantes – puisque plusieurs lois devraient être modifiées – et doit s’accompagner de freins et contrepoids adéquats. Mais il ne fait aucun doute que nous avons besoin d’une réglementation pour les entreprises où il n’y a pas de promoteur clair et où les directions donnent les coups. Étant donné l’évolution du paysage des entreprises grâce à de nombreux entrepreneurs de première génération et plus d’acteurs du PE et d’investisseurs institutionnels, une refonte de certaines des règles et définitions est probablement utile et nécessaire. Le lot actuel de réglementations a été conçu en gardant à l’esprit le grand nombre d’entreprises familiales réparties sur un réseau d’entreprises avec des promoteurs et des actionnaires communs. Les promoteurs contrôlaient souvent les entreprises par le biais de structures de holding complexes. Une grande partie de ces problèmes a été résolue lors de la révision de la loi sur les sociétés; après le Comité Kotak, les normes de gouvernance d’entreprise ont également été renforcées. Les investisseurs ont également désormais accès à plus d’informations, car les entreprises font des divulgations détaillées. Maintenant, SEBI cherche à rendre certaines des règles plus pertinentes et moins onéreuses pour les fondateurs. Par exemple, si l’objectif d’une introduction en bourse est une offre de vente ou de lever des fonds pour un projet qui ne constitue pas une dépense en capital, il souhaite que la période de blocage de la “ participation minimale du promoteur de 20% ” ne soit que d’un an et pas trois. L’idée de la période de détention plus longue était de s’assurer que les promoteurs continuaient à avoir la peau dans le jeu puisque, généralement, des fonds étaient collectés pour financer des entreprises nouvelles; de nos jours, les entreprises sont plus stables au moment où elles arrivent sur les marchés, ayant souvent été soutenues par des FIA ou des PE. De plus, la plupart des promoteurs n’ont qu’une seule entreprise et n’aimeraient pas vraiment diluer leurs enjeux. La participation «excédentaire», estime SEBI, devrait être bloquée pendant six mois seulement après l’introduction en bourse, et non un an comme c’est la règle actuellement. C’est juste. De plus, il estime que les autres détenteurs d’un capital de pré-émission devraient également être autorisés à vendre leurs actions six mois après l’introduction en bourse. Encore une fois, cela aiderait les investisseurs comme les PE qui pourraient avoir besoin de fermer leurs fonds. Le régulateur souligne à juste titre que le règlement définissant le “ groupe de promoteurs ” finit souvent par englober des sociétés non liées avec des investisseurs financiers communs et que, après la cotation, il est plus significatif d’identifier et de publier des informations sur les parties liées et les transactions entre parties liées. Il est logique de supprimer les réglementations qui définissent le «groupe de promoteurs».

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.