Sebi refond les comités consultatifs sur les marchés secondaires, les OPCVM, les obligations d’entreprises

Le régulateur des marchés Sebi a restructuré ses trois comités consultatifs relatifs au marché secondaire, aux fonds communs de placement, aux obligations d’entreprises et à la titrisation.

En réaménageant son comité du marché secondaire, Sebi a inscrit le cofondateur et PDG de Zerodha, Nithin Kamath, parmi les nouveaux membres du panel de 17 membres, selon les dernières informations publiées sur le site Web du régulateur.

Le comité consultatif sera désormais présidé par Madhabi Puri Buch, ancien membre à temps plein de Sebi. Le panel était auparavant dirigé par le professeur IIM Ahmedabad et ancien membre à temps plein de Sebi, Jayanth R Varma.

Les autres membres du panel comprennent Dhiraj Relli, MD et PDG de HDFC Securities ; Kaku Nakhate, président et chef de pays Inde chez Bank of America ; Naresh Yadav, MD et PDG de SBICAP Securities ; et Leo Puri, président, JP Morgan, Asie du Sud et du Sud-Est.

Le panel conseille le régulateur sur les questions liées au marché secondaire, notamment en suggérant des mesures pour améliorer la sécurité, l’efficacité et la transparence du marché.

En ce qui concerne le comité consultatif sur les fonds communs de placement, Sebi a nommé Saurabh Jain, directeur général et PDG de Navi Asset Management Company, Aditya Agarwal, directeur général de Morningstar India et Aarati Krishnan, rédactrice en chef consultante de The Hindu Business Line.

Le président de Franklin Templeton Asset Management (Inde) Pvt Ltd, Sanjay Sapre, et le directeur général de l’AMC, Kotak Mahindra, Nilesh Shah, ne feront plus partie du comité.

Le comité consultatif de 24 membres sera présidé par Usha Thorat, ancien gouverneur adjoint de la Reserve Bank of India (RBI).

Les autres membres du panel comprennent Tata Asset Management MD et PDG Prathit D Bhobe; Vinay Tonse, directeur général et PDG de SBI Funds Management ; Swarup Mohanty, PDG de Mirae Asset Investment Managers (Inde) ; et Sundaram Asset Management Company MD Sunil Subramaniam.

Le comité consultatif a pour mandat de conseiller Sebi sur les questions liées à la réglementation et au développement de l’industrie des fonds communs de placement.

Il peut conseiller le régulateur sur les obligations de divulgation et les mesures requises pour un changement du cadre juridique afin d’introduire la simplification et la transparence dans la réglementation des fonds communs de placement.

Aussi, le régulateur a reconstitué son comité qui propose la feuille de route pour le développement du marché des obligations d’entreprises dans le pays.

Le panel de 23 membres serait dirigé par G Mahalingam, ancien membre à temps plein de Sebi.

Les autres membres du panel sont Nilesh Shah, directeur de l’Association of Mutual Funds of India (Amfi) ; Ramnath Krishnana, MD et PDG du groupe ICRA Limited; Navneet Munot, MD et PDG de HDFC Mutual Fund; et SV Sastry, directeur général adjoint, Marchés mondiaux à la State Bank of India (SBI).

Le panel conseillera Sebi sur la mise en œuvre des recommandations du « Comité de haut niveau sur les obligations d’entreprise et la titrisation » et proposera des mesures pour faire face aux risques opérationnels et systémiques, le cas échéant, sur le marché des obligations d’entreprise et des instruments titrisés.

En outre, le régulateur a déclaré que son comité de cinq membres sur la sécurité des systèmes d’information sera dirigé par le professeur H Krishnamurthy, chercheur scientifique principal, IISC Bangalore.

G Sivakumar, professeur à l’IIT Bombay ; D Sivanandhan, ex-DGP, police du Maharashtra ; Avneesh Pandey, CGM-IT chez Sebi ; et Manojan Karayi, RSSI de Sebi sont les membres du panel.

Le comité sera chargé d’approuver les politiques de sécurité de l’information et examinera la mise en œuvre de la politique de cybersécurité et de résilience.

En outre, il fournira des contributions, des suggestions et des recommandations au RSSI de Sebi pour qu’il prenne des mesures urgentes concernant les incidents de cybersécurité du régulateur et des intermédiaires/entités réglementés par Sebi.

