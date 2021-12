Sebi rend obligatoire le consentement des porteurs de parts pour la clôture des FCP

L’autorité de régulation du marché a rendu obligatoire pour les fiduciaires de fonds communs de placement d’obtenir le consentement des porteurs de parts avant la liquidation/fermeture de tout régime ou le rachat prématuré des parts de tout régime à capital fixe. Actuellement, les fiduciaires décident seuls de la liquidation ou de la fermeture d’un régime.

Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a approuvé une série d’amendements lors de sa réunion du conseil d’administration mardi, notamment des modifications à la réglementation des fonds communs de placement. L’autorité de régulation du marché a rendu obligatoire pour les fiduciaires de fonds communs de placement d’obtenir le consentement des porteurs de parts avant la liquidation/fermeture de tout régime ou le rachat prématuré des parts de tout régime à capital fixe. Actuellement, les fiduciaires décident seuls de la liquidation ou de la fermeture d’un régime.

Le régulateur du marché a déclaré mardi que le consentement sera obtenu à la majorité simple avec une voix par part détenue. Les résultats doivent être publiés dans les 45 jours suivant la publication de l’avis des circonstances menant à la liquidation.

« Si les administrateurs n’obtiennent pas le consentement, le programme ouvrira ses portes aux activités commerciales à partir du deuxième jour ouvrable après la publication des résultats du vote », a déclaré Sebi.

Plus tôt cette année, la Cour suprême avait annoncé que le consentement des porteurs de parts devrait être rendu obligatoire pour la fermeture des fonds communs de placement. Le tribunal avait exclu la même chose lors de l’affaire Franklin Templeton Mutual Fund.

Le régulateur a également annoncé que les fonds communs de placement devront suivre les normes comptables indiennes à partir du début de l’exercice 2023-24. Le chien de garde a également approuvé des modifications à la réglementation des fonds communs de placement en ce qui concerne les dispositions réglementaires liées à la comptabilité afin de supprimer les dispositions redondantes et d’apporter plus de clarté.

