Sebi renforce le processus d’introduction en bourse avec une multitude de nouvelles normes

Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a annoncé mardi des règles plus strictes pour les entreprises qui mobilisent des capitaux sur les marchés, des investisseurs d’ancrage, des attributions préférentielles et des changements dans les normes de tarification des introductions en bourse (offre publique initiale).

Le régulateur a, pour les émissions book-built, imposé une fourchette de prix minimum d’au moins 105% du prix plancher. Sebi pense que plusieurs introductions en bourse, ces derniers temps, ont eu une fourchette de prix très étroite, la différence étant aussi faible que Rs 1.

Dans l’optique de limiter l’offre d’actions par les promoteurs ou les gros actionnaires, et ainsi de minimiser la volatilité des cours après cotation, Sebi a durci les normes de vente d’actions via une OFS (offre à la vente) pour les entreprises sans piste enregistrement. Les actionnaires qui détiennent plus de 20 % avant l’émission ne peuvent vendre plus de 50 % individuellement ou avec des personnes agissant de concert. Ceux qui détiennent moins de 20 % de pré-émission ne peuvent pas offrir plus de 10 % sous OFS. Les changements semblent avoir été provoqués par la vente d’actions via OFS en 2021, alors que les investisseurs financiers se sont retirés des entreprises.

Les normes pour les investisseurs clés ont été modifiées ; le verrouillage existant de 30 jours se poursuivra pour 50 % de la partie allouée à l’investisseur principal tandis que pour la partie restante, un verrouillage de 90 jours serait appliqué à compter du 1er avril 2022.

Sebi a également imposé un plafond de 35% – du produit de l’introduction en bourse – qui peut être utilisé pour des acquisitions où les objectifs ne sont pas spécifiés et à des fins générales d’entreprise. Le régulateur a également précisé que le montant affecté à de tels objectifs lorsque l’émetteur n’a pas identifié de cible d’acquisition ou d’investissement, ne dépassera pas 25 % du montant levé. Aucune limite ne s’applique si les détails sont divulgués dans les documents d’offre.

La manière dont les entreprises utilisent les fonds levés via les introductions en bourse sera désormais contrôlée par des agences de notation de crédit enregistrées auprès de Sebi plutôt que par des banques commerciales (SCB) et des institutions financières publiques. Les fonds levés à des fins générales de l’entreprise seront également surveillés par l’agence de surveillance et le rapport d’utilisation devra être soumis au comité d’audit tous les trimestres plutôt qu’une fois par an.

Pour les actions fréquemment négociées, le prix plancher d’une émission préférentielle sera supérieur au prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) des 90/10 jours de bourse du script précédant la date concernée ou conformément à toute disposition plus stricte des statuts de l’émetteur entreprise. Si les titres sont rarement négociés, un évaluateur indépendant préparera un rapport. En cas de changement de contrôle ou d’attribution de plus de 5 % du capital social entièrement dilué post-émission, aux attributaires, il y aurait des exigences supplémentaires. De plus, en cas de changement de contrôle, un comité d’administrateurs indépendants sera tenu de fournir une recommandation motivée accompagnée de ses commentaires sur tous les aspects de l’émission préférentielle, y compris la tarification. Le mode de vote du comité doit également être divulgué aux actionnaires/au public. L’exigence de blocage pour l’attribution jusqu’à 20 % du capital libéré après émission sera réduite à 18 mois au lieu des trois années existantes. L’exigence de blocage pour l’attribution dépassant 20 % du capital libéré après émission sera réduite à 6 mois à compter de l’année actuelle.

Suhail Nathani, associé directeur d’Economic Laws Practice, a déclaré : « Les nouvelles normes de Sebi sur les émissions publiques sont clairement conçues pour maintenir les grands actionnaires plus longtemps dans l’entreprise. Les normes sur l’utilisation du capital élimineront également l’utilisation opportuniste des opportunités par les promoteurs. Que le régulateur continue d’affiner l’utilisation des fonds levés dans le cadre du FCP est une bonne chose car cela améliore les freins et contrepoids. »

