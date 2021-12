Sebi réorganise son comité consultatif sur les données de marché

Outre Sahoo, le panel compte parmi ses membres des PDG de bourses et de dépositaires, des représentants de diverses parties prenantes et des hauts fonctionnaires de Sebi.

Sebi a restructuré son comité consultatif sur les données de marché qui recommande des mesures politiques concernant des domaines tels que l’accès aux données du marché des valeurs mobilières et la confidentialité.

Réaménageant son comité consultatif sur les données de marché, Sebi a déclaré que le panel serait désormais présidé par S Sahoo, professeur à la National Law University de Delhi et ancien président de l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), selon les dernières informations du régulateur.

Le comité de 20 membres était auparavant dirigé par Madhabi Puri Buch, ancien membre à temps plein de Sebi.

Outre Sahoo, le panel compte parmi ses membres des PDG de bourses et de dépositaires, des représentants de diverses parties prenantes et des hauts fonctionnaires de Sebi.

Les membres du comité comprennent Ashlesh Gosain, responsable régional — Asie du Sud, Bloomberg LP, Mumbai ; Reena Garg Scientist F & Head (Département électronique et technologie de l’information) chez BIS ; Kiran Shetty, PDG et responsable régional – Inde et Asie du Sud chez SWIFT Inde ; Ganesh Ramakishnan Professeur, Département d’informatique et d’ingénierie à l’IIT de Bombay.

Également, le directeur général et PDG de l’ESB, Ashishkumar Chauhan ; Vikram Limaye, directeur général et PDG de NSE ; Mahesh Vyas, directeur général du CMIE ; Prithvi Haldea, président de Prime Database ; et Anuj Kumar, PDG de CAMS sont également les membres.

La portée du travail du comité comprend l’identification des périmètres de données par segment, les besoins et les lacunes en matière de données, la recommandation de réglementations en matière de confidentialité et d’accès aux données applicables aux données de marché. Il est chargé de recommander une politique appropriée pour l’accès aux données du marché des valeurs mobilières.

De plus, le comité recommande la normalisation des définitions des données; logique d’identification des données (utilisation de codes uniformes pour identifier et stocker les données – données brutes et données dérivées) et techniques de validation des données (source unique de vérité, validation).

