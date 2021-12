Sebi signe un protocole d’accord multilatéral renforcé de l’Organisation internationale des commissions de valeurs

Le pacte signé mercredi devrait accroître l’efficacité des enquêtes des signataires et l’application des lois et règlements de leurs juridictions.

Le régulateur des marchés Sebi a signé le protocole d’accord multilatéral renforcé (EMMoU) de l’Organisation internationale des commissions de valeurs. Sebi est déjà signataire du MMoU depuis 2003, a-t-il précisé dans un communiqué.

L’EMMoU a été introduit par l’OICV pour élargir l’éventail des pouvoirs d’exécution que les signataires peuvent utiliser pour protéger l’intégrité et la stabilité des marchés, protéger les investisseurs et décourager les fautes et la fraude, a déclaré Sebi.

« Depuis la création du protocole d’accord multilatéral de l’OICV (MMoU) en 2002, il y a eu une augmentation significative de la mondialisation et de l’interconnexion des marchés financiers, ainsi que des avancées technologiques qui ont changé le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières », indique le communiqué.

Cela a également donné lieu à de nouveaux défis en matière d’application, a-t-il ajouté.

