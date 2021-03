Sebi sort avec un nouveau cadre d’enregistrement sur le transfert de biz par des intermédiaires

À cet égard, Sebi a précisé que le cessionnaire n’obtiendra pas un nouvel enregistrement du régulateur au même titre avant le transfert d’activité s’il n’est pas enregistré auprès de la surveillance des marchés au même titre.

Le chien de garde des marchés financiers Sebi a mis en place vendredi un nouveau cadre d’enregistrement pour les intermédiaires enregistrés transférant des activités à une autre entité juridique.

Dans une circulaire, le régulateur a déclaré avoir reçu des demandes d’enregistrement suite à un transfert d’entreprise (activité commerciale réglementée par Sebi) d’une entité juridique qui est un intermédiaire enregistré par Sebi (cédant) vers une autre entité juridique (cessionnaire).

À cet égard, Sebi a précisé que le cessionnaire n’obtiendra pas un nouvel enregistrement du régulateur au même titre avant le transfert d’activité s’il n’est pas enregistré auprès de la surveillance des marchés au même titre.

Sebi émettra un nouveau numéro d’enregistrement au cessionnaire différent du numéro d’enregistrement du cédant si «l’entreprise est transférée par le biais d’un processus réglementaire (conformément à une fusion / fusion / restructuration d’entreprise par ordre du régulateur principal / gouvernement / NCLT, etc.) ou non réglementaire processus (conformément à un accord privé / MOU en vertu d’un accord commercial / d’un accord privé) quel que soit le cédant continue d’exister ou cesse d’exister après ledit transfert ».

En cas de changement de contrôle conformément à la fois au processus réglementaire et au processus non réglementaire, une approbation préalable et un nouvel enregistrement seront obtenus, a déclaré Sebi.

Lors de l’octroi d’un nouvel enregistrement à la même entité juridique suite à un changement de contrôle, le même numéro d’enregistrement sera conservé, a-t-il ajouté.

Si le cédant cesse d’exister, son certificat d’enregistrement sera remis.

En cas de transfert complet d’entreprise par le cédant, il restituera son certificat d’enregistrement et en cas de transfert partiel d’entreprise par le cédant, il pourra continuer à détenir un certificat d’enregistrement, a noté Sebi.

