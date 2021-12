Sebi vendra aux enchères les propriétés de Sun Plant Agro et Sun Plant Business le mois prochain

Ces propriétés sont des parcelles de terrain réparties dans tout le Bengale occidental, a déclaré le Securities and Exchange Board of India (Sebi) dans un avis.

Pour récupérer l’argent des investisseurs, le régulateur des marchés Sebi mettra aux enchères le mois prochain 18 propriétés de Sun Plant Agro et Sun Plant Business, qui avaient levé des fonds illégalement auprès du public pour un prix de réserve de plus de Rs 12 crore.

En lançant des offres pour la vente de ces propriétés, le régulateur a déclaré que la vente aux enchères se déroulerait en ligne le 14 janvier 2022, de 10h30 à 12h30.

Sur les 18 propriétés mises sur le bloc, neuf propriétés appartiennent chacune à Sun Plant Agro et Sun Plant Business.

Le régulateur a déclaré que les soumissionnaires devraient faire leurs propres enquêtes indépendantes concernant les charges, le titre des propriétés mises aux enchères et les réclamations, entre autres, avant de soumettre leurs offres.

Sebi avait précédemment attaché certaines de leurs propriétés après que les directives leur demandant de rembourser l’argent des investisseurs ainsi que les intérêts ne se soient pas concrétisées. Dans cette affaire, le chien de garde avait également attaché des comptes bancaires et demat.

En décembre 2014, une procédure de saisie a été engagée contre Sun Plant Agro pour récupérer 69,34 crores de Rs et une ordonnance de saisie distincte a été rendue en décembre 2015 contre Sun Plant Business pour récupérer une somme de 5,76 crores de Rs.

Sun Plant Business avait collecté Rs 4,17 crore auprès de 470 investisseurs en émettant des actions privilégiées remboursables (RPS) de 2005 à 2008 sans se conformer aux normes d’émission publique.

Sun Plant Agro gérait un organisme de placement collectif (OPC) sans autorisations ni enregistrement nécessaires. L’entreprise aurait mobilisé des fonds auprès du public avec une promesse de rendements élevés dans le cadre de son programme de vente de plantes.

