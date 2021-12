Sebi vendra aux enchères les propriétés de Vishwamitra International Infra le mois prochain

En lançant des offres pour la vente de ces propriétés, Sebi a déclaré que la vente aux enchères se déroulerait en ligne le 27 janvier 2022 de 11h à 13h.

Dans le but de récupérer l’argent des investisseurs, le régulateur des marchés Sebi mettra aux enchères huit propriétés de Vishwamitra International Infra le mois prochain pour un prix de réserve de Rs 2,8 crore. Ces propriétés sont des terrains vacants situés dans le Bengale occidental, a indiqué le Securities and Exchange Board of India (Sebi) dans un avis. En lançant des offres pour la vente de ces propriétés, Sebi a déclaré que la vente aux enchères se déroulerait en ligne le 27 janvier 2022 de 11h à 13h.

Le régulateur a demandé aux soumissionnaires potentiels de mener leurs propres enquêtes indépendantes concernant la mesure, la nature, le type, les classifications, les charges, les litiges, les saisies et les responsabilités des propriétés mises aux enchères.

Procurement Technologies a été engagé par Sebi pour l’assister dans la vente des propriétés.

Vishwamitra International avait attribué plus de 41,5 lakh de débentures non convertibles (NCD) d’une valeur de 41,61 crores de roupies en 2012-13 à Vishwamitra India Tour & Hotels Ltd (sa société du groupe), qui à son tour a transféré ces NCD à 83 109 investisseurs, sans se conformer à l’émission publique normes, selon une ordonnance Sebi émise en 2016. En mars 2014, le montant levé grâce à l’offre de MNT par Vishwamitra International était de Rs 107 crore.

En vertu des normes, la société était tenue d’inscrire ses titres sur une bourse reconnue, car les actions étaient émises à plus de 50 personnes. Elle était également tenue de déposer un prospectus, entre autres, ce qu’elle n’a pas fait.

En août 2016, Sebi avait ordonné à Vishwamitra International, sa société du groupe et cinq administrateurs de rembourser en trois mois l’argent des investisseurs, qu’ils avaient levé en émettant des NCD sans se conformer aux normes d’émission publique.

En plus d’interdire aux entreprises et à leurs administrateurs pendant quatre ans, il leur a été demandé de rembourser l’argent ainsi qu’un intérêt de 15 pour cent par an.

Cependant, ils ne l’ont pas fait et, par conséquent, le régulateur a engagé une procédure de recouvrement contre Vishwamitra International et Vishwamitra India Tour & Hotels et leurs administrateurs communs.

