Sebi vendra aux enchères les propriétés du Kerala Housing Finance le mois prochain

En août 2017, Sebi avait ordonné à Kerala Housing Finance et à ses promoteurs ainsi qu’à ses administrateurs de rembourser l’argent des investisseurs, ainsi que les intérêts, dans un délai de 180 jours.



Le régulateur des marchés Sebi mettra aux enchères les propriétés de Kerala Housing Finance à un prix de réserve de Rs 1,3 crore le 4 février pour récupérer les cotisations.

Les propriétés à mettre en vente comprennent des parcelles de terrain et des appartements situés au Kerala, ainsi qu’un Airbus Ashok Leyland AC Semi Deluxe, a annoncé mardi la Securities and Exchange Board of India (Sebi) dans un avis.

Cette décision fait partie des efforts de Sebi pour récupérer l’argent des investisseurs.

Kerala Housing Finance avait recueilli des fonds auprès d’investisseurs en émettant des titres sans se conformer aux normes réglementaires.

Quikr Realty Ltd a été engagée par Sebi pour l’assister dans la vente des propriétés via la plateforme d’enchères en ligne C1 India.

En invitant les enchères, Sebi a déclaré que la vente aux enchères en ligne aurait lieu le 4 février à 11 heures.

Les soumissionnaires potentiels devraient faire leurs propres enquêtes indépendantes concernant les charges, les litiges, les saisies, les passifs d’acquisition des actifs avant de soumettre leur offre, a-t-il ajouté.

Selon une ordonnance de Sebi, Kerala Housing Finance avait émis six séries de débentures non convertibles (NCD) garanties et remboursables étiquetées de A à F à 23 538 allocataires et mobilisé des fonds à hauteur de Rs 158 crore au cours de 1999-2014.

En outre, la société avait attribué des actions privilégiées à un total de 1 071 investisseurs et engrangé 19 crores de roupies en 2014-15 et 2015-16.

En août 2017, Sebi avait ordonné à Kerala Housing Finance et à ses promoteurs ainsi qu’à ses administrateurs de rembourser l’argent des investisseurs, ainsi que les intérêts, dans un délai de 180 jours.

Cette décision est intervenue après que le régulateur a reçu une référence de la Banque nationale du logement indiquant que Kerala Housing Finance avait levé des fonds auprès du public sans se conformer aux exigences réglementaires.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.