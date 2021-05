SEBI veut éliminer les «promoteurs»; propose de changer la terminologie de la propriété des entreprises | EXPLIQUÉ

SEBI a également proposé des modifications des périodes de blocage, une rationalisation des divulgations des sociétés du groupe et une rationalisation de la définition du «groupe promoteur».

Le régulateur des marchés financiers SEBI (Securities and Exchange Board of India) a proposé de changer le concept de «promoteurs» d’entreprise et de s’orienter vers l’idée de «personne aux commandes». Cette décision intervient alors qu’un nombre croissant d’entreprises adoptent des structures d’entreprise où il n’y a pas qu’un seul propriétaire. Certaines entreprises ont également des investisseurs institutionnels et des acteurs du capital-investissement qui exercent une plus grande influence que ceux répertoriés comme promoteurs. En outre, SEBI a également proposé des modifications des périodes de blocage, la rationalisation des divulgations des sociétés du groupe et la rationalisation de la définition du «groupe promoteur». Les experts expliquent et analysent le fonctionnement du changement proposé par SEBI et son impact sur la propriété des entreprises par les promoteurs.

Makarand Joshi, associé fondateur, MMJC and Associates LLP: «Le document de discussion est une étape vers l’autonomisation du régulateur (SEBI) alors que les bourses indiennes sont sur le point de voir la liste des start-ups, Zomato étant la première parmi plusieurs de ces licornes. Selon une estimation, ces licornes indiennes sont évaluées à près de 150-160 milliards de dollars et contrairement aux schémas d’actionnariat conventionnels, les promoteurs ne détiennent pas une participation de contrôle substantielle dans ces entités. Invariablement, les investisseurs institutionnels détenant collectivement des participations plus importantes dans ces licornes demandent au régulateur de jouer un rôle plus proactif avec certaines de ces institutions qui pourraient être détenues en propriété effective par les pays voisins. »

Manan Lahoty, associé, IndusLaw: «Les changements proposés visent à rationaliser et à simplifier les rôles et responsabilités des promoteurs et à aligner la loi indienne sur les pratiques internationales. Le document vise à couvrir divers motifs qui auront tous une incidence favorable sur les candidats à l’introduction en bourse. Le fardeau de divulgation sera moins lourd pour les groupes de promoteurs et les sociétés du groupe, même si beaucoup plus aurait pu être ciblé dans ce cycle. De même, un blocage réduit pour les promoteurs apportera une commodité commerciale et améliorera la viabilité des introductions en bourse. Enfin, le passage aux personnes contrôlantes et à l’abandon des promoteurs non contrôlants contribuera à réduire le fardeau de la conformité et facilitera le traitement des informations pertinentes par les investisseurs. Cependant, le grand manque ici est la définition du «contrôle» lui-même – sans quoi, tout changement dans ce domaine n’aura que peu d’impact. »

Abhimanyu Bhattacharya, associé, Khaitan & Co: «Le document de consultation SEBI récemment publié propose des changements importants au cadre de l’introduction en bourse, tels que la réduction des exigences de verrouillage post-introduction en bourse, en passant en revue le concept de promoteurs, entre autres. Les modifications proposées reconnaissent les réalités fondamentales des émetteurs new age et incitent leurs fondateurs indiens et leurs investisseurs à envisager une cotation en Inde. »

Anand Lakra, associé, J Sagar Associates: «Si elles sont mises en œuvre, les propositions réduiront les divulgations dans les documents d’introduction en bourse et fourniront des liquidités aux actionnaires pré-IPO (y compris les promoteurs) en réduisant la période de blocage. La proposition de SEBI de passer du statut de promoteur à celui de personnes en contrôle est un changement bienvenu par rapport à la position actuelle «une fois un promoteur, toujours un promoteur». Selon les normes actuelles, jusqu’à la reclassification, les actionnaires promoteurs qui n’ont pas le contrôle continuent de supporter la charge à laquelle sont soumis les promoteurs. Cependant, étant donné que le concept de promoteur est largement légiféré, SEBI devrait apporter les modifications nécessaires aux réglementations SEBI concernées et, en particulier, ces modifications peuvent justifier un réexamen de la définition du contrôle.

Sandeep Parekh, fondateur, Finsec Law Advisors (sur Twitter): «Le concept de promoteur est donc un concept facile – mais faux. Parce qu’il lie souvent la responsabilité à des personnes aléatoires. Et si vous souhaitez être dissocié de la co après avoir vendu vos participations, il est souvent impossible de les déclassifier. Vous serez responsable des actes d’étrangers. »

