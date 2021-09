SEC accuse l’émetteur de jetons RvT d’avoir demandé 18 millions de dollars | Invezz

in

La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a inculpé Rivetz Corp, son président Steven K. Sprague et une filiale d’avoir obtenu 18 millions de dollars de 7 200 investisseurs par le biais d’une offre de titres non enregistrés.

Sprague et sa société sont accusés d’avoir élaboré un plan en 2017 pour vendre pour 18 millions de dollars de jetons non enregistrés. L’organisme américain de surveillance des marchés des capitaux allègue en outre que le président a reçu une obligation de 1 million de dollars, en plus d’un prêt de 2,5 millions de dollars, utilisé pour acheter une maison aux îles Caïmans.

Les promesses non tenues du token RvT

La SEC souligne également les affirmations formulées dans le livre blanc sur les jetons RvT selon lesquelles elle réorganiserait les contrôles de cybersécurité de l’appareil en combinant l’identité matérielle fournie par l’environnement d’exécution de confiance (TEE) avec l’attestation immuable offerte par la blockchain.

Le dossier met également en évidence l’affirmation de Rivetz selon laquelle les investisseurs pourraient acheter et vendre le jeton RvT sur le marché secondaire comme un faux, car le produit n’était pas opérationnel et non enregistré au moment de l’offre.

La SEC déclare :

Les acheteurs de jetons ne pouvaient acheter aucun bien ou service à l’aide de jetons RvT, et les jetons n’avaient aucune autre utilité dans les produits ou services Rivetz. En effet, plusieurs mois après la distribution des jetons, Sprague […] a déclaré sur les réseaux sociaux que Rivetz n’avait pas de date de sortie spécifique pour l’application Rivetz à travers laquelle les consommateurs pouvaient utiliser le jeton RvT.

Les investisseurs ont acheté des jetons RvT à l’aide d’éther entre juillet et septembre 2017, que Sprague et sa société ont par la suite liquidés par l’intermédiaire de la filiale Rivetz International.

La campagne promotionnelle a été alimentée par la promesse que Sprague et Rivetz utiliseraient les investissements pour créer une nouvelle entreprise, augmentant ainsi le prix du jeton. Cependant, cela ne s’est jamais matérialisé.

Ils avaient également promis que les jetons RvT seraient répertoriés sur les plateformes numériques avant de révéler où ils pourraient être revendus, mais les défendeurs n’ont jamais enregistré aucune des offres ou ventes auprès de la SEC comme requis, même s’ils n’étaient pas exemptés des exigences.

En cas de condamnation, la SEC souhaite que les défendeurs restituent ce qu’elle appelle des « revenus illicites », y compris un intérêt avant le procès et une sanction civile.

Quelle est la validité de la répression de la SEC contre les sociétés de blockchain ?

La SEC a intensifié sa recherche de projets de blockchain non enregistrés au milieu des cas croissants de fraude à la crypto-monnaie.

Plus tôt ce mois-ci, il a accusé BitConnect de gérer une offre de sécurité non enregistrée qui a rapporté environ 2 milliards de dollars. D’autres rapports suggèrent également que la plate-forme d’échange décentralisé (DEX) Uniswap fait l’objet d’une enquête par ses services marketing et ses investisseurs.

La question ne devrait pas être : « le produit de rendement est-il une sécurité ? » La question est : « Pourquoi une entreprise réputée ne peut-elle pas offrir un service utile aux clients qui le souhaitent, sans être poursuivie par les régulateurs des États-Unis d’Amérique ? » – Erik Voorhees (@ErikVoorhees) 9 septembre 2021

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, affirme également que la SEC a menacé de poursuivre la société en justice si elle poursuit son projet de lancer un produit de performance stable en tant qu’actif.

