SEC perd une bataille pour gagner la guerre? Ripple se dissocie du pompage de XRP

Lorsque la Securities and Exchange Commission des États-Unis a intenté une action en justice contre Ripple Labs et ses deux principaux dirigeants en décembre, alléguant que sa pièce XRP était en fait un titre et que la société avait levé plus de 1,38 milliard de dollars par le biais d’une offre de titres non enregistrée en 2013, beaucoup se demandaient si XRP survivrait même.

Certains échanges ont radié XRP; certains gestionnaires d’actifs ont vendu leurs jetons XRP. Le XRP avait perdu sa place parmi les 3 premières devises par capitalisation boursière et semblait même pouvoir chuter du top 10. Mais les rapports sur la disparition de Ripple étaient spectaculairement exagérés.

À la mi-avril, le XRP avait augmenté de 532% au cours des 12 mois précédents, et les choses ont également pris une tournure favorable récemment dans le procès de la SEC, les défendeurs ayant prévalu dans deux décisions de découverte – même renversant la situation de l’agence de régulation en gagnant l’accès aux notes et procès-verbaux internes de la SEC concernant les discussions cryptographiques. «La SEC est maintenant en procès – et le sait», a déclaré Forbes.

Mais le procès se poursuit – en effet, il est étroitement surveillé et a le potentiel de créer des précédents juridiques dans un certain nombre de domaines, a déclaré à Cointelegraph, Daniel Payne, associé dans la pratique de la fintech et de la blockchain du cabinet d’avocats Murphy & McGonigle, notamment:

«L’application du délai de prescription aux ventes de jetons; la portée extraterritoriale des lois sur les valeurs mobilières aux ventes de jetons sur les blockchains mondiales; l’application des lois sur les valeurs mobilières aux actifs numériques que le FinCEN a réglementés en tant que monnaie virtuelle [e.g., BTC]; et si les tribunaux utiliseront Bitcoin et Ether comme modèles d’actifs numériques non sécurisés dans leur analyse juridique. »

Par conséquent, alors que les défendeurs ont peut-être gagné un avantage dans les décisions préalables au procès dans SEC v. Ripple Labs, peut-on vraiment dire que les problèmes juridiques de Ripple sont terminés?

Pas fini tant que ce n’est pas fini

“Pas de loin”, a déclaré à Cointelegraph Carol Goforth, professeur de droit Clayton N. Little à l’Université de l’Arkansas (Fayetteville). Ripple a fait un bon argument pour accéder aux vues internes de la SEC sur la cryptographie – c’est-à-dire la première décision de découverte. Et dans le deuxième concours:

“[Ripple executives] Garlinghouse et Larsen ont avancé un argument plausible selon lequel la SEC dépassait les limites de sa demande de huit ans de ses relevés bancaires personnels. Comme l’ont fait valoir les initiés, pourquoi la SEC a-t-elle besoin de connaître les dépenses des ménages pour faire valoir ses arguments? »

«Cependant, bien que Ripple puisse découvrir des informations qui aideront sa défense à la suite de cette« victoire », la mesure dans laquelle cela importera à long terme est loin d’être certaine», a déclaré Goforth. «Les deux récentes décisions de découverte préalables au procès ont changé le terrain de jeu de l’affaire», a ajouté Payne. «Les accusés ont gagné du terrain avec certains arguments importants, mais cela ne signifie pas qu’ils ont gagné la cause.»

«Il serait extrêmement prématuré de deviner toute signification de cette décision provisoire», a reconnu David Chase, avocat spécialisé en valeurs mobilières et ancien avocat chargé de l’application de la loi de la SEC. Ce sont vraiment des escarmouches de découverte et ne vont pas au cœur de l’affaire, a-t-il déclaré à Cointelegraph.

“Un autre type de cas”

Un article récent dans The National Law Review notait à propos de SEC v. Ripple Labs que «le cas de la SEC repose sur la proposition que XRP est une sécurité – si ce n’est pas le cas, la SEC n’a pas de juridiction», tandis que Payne a déclaré à Cointelegraph: quelques décisions de tribunaux de district selon lesquelles des actifs numériques spécifiques sont des titres: Telegram, Kik, ATBCoin, etc. » Ces affaires ont fourni des précédents importants sur lesquels la SEC s’appuie maintenant pour contrôler les nouvelles émissions de jetons qu’elle considère comme des offres de titres. Continué Payne:

«Mais Ripple est un autre type de cas. XRP a été vendu pour la première fois il y a plus de huit ans, et au cours de cette période, le grand livre XRP est devenu décentralisé, tandis que Ripple a, en grande partie, été découplé du XRP. Mais la SEC allègue que XRP était et reste une sécurité. »

John Wagster, un avocat chez Frost Brown Todd, a informé Cointelegraph que, comme presque toutes les actions de la SEC dans l’espace crypto-monnaie, les allégations contre Ripple «seront analysées par les acteurs du marché à la recherche d’une voie vers des offres de jetons conformes», ajoutant: «Un marché sain nécessite une cohérence réglementaire, et le résultat le plus significatif de l’action de mise en application Ripple serait celui qui fournirait une voie claire pour les émissions futures. »

Yuliya Guseva, professeur de droit à la Rutgers Law School, a déclaré à Cointelegraph que «l’affaire Ripple est d’une importance exceptionnelle». Même si cela ressemble aux affaires Kik et Telegram, les faits dans SEC c. Ripple Labs sont différents. «Le résultat de Ripple peut avoir un effet profond sur le marché de la cryptographie. D’une part, la décision finale devrait apporter plus de clarté aux développeurs et à la communauté cryptographique. » Elle a ajouté:

«La décision peut révéler si nous sommes passés de l’ère révolue des ICO et de l’application connexe à une phase de marché plus mature avec une approche doctrinale plus nuancée des crypto-monnaies.»

En ce qui concerne la décision de découverte, Chase est intéressé de voir les discussions internes de la SEC sur le XRP et les crypto-monnaies parmi la mine de documents qui devraient maintenant émerger. «Cela ne fonctionne généralement que dans un seul sens», c’est-à-dire que les entreprises remettent leurs documents au tribunal. Mais dans ce cas, c’est la SEC qui doit produire les marchandises – pas une tournure «typique» des événements pour l’agence, a suggéré Chase.

Qu’est-ce qui propulse le prix du XRP à la hausse?

Mais que faut-il faire de la montée en flèche du prix du marché du XRP au cours de l’année écoulée – même avant les décisions de découverte. «Le parcours du prix XRP à 1 $ cette année a été tout simplement spectaculaire, compte tenu du procès en cours de la Securities and Exchange Commission contre Ripple lancé en décembre 2020», a commenté Marcel Pechman, contributeur de Cointelegraph Markets. Dans le week-end suivant les décisions préliminaires au procès, XRP a ajouté plus de 40%, se situant à environ 1,3 $ le 18 avril, tout en atteignant presque la barre des 2 $ le 14 avril.

Wagster a déclaré à Cointelegraph que l’augmentation du prix du marché du XRP au cours de la dernière année était davantage liée à la hausse des marchés de la cryptographie en général qu’à quelque chose de spécifique au XRP, tandis que Chase a déclaré: “Peut-être que ce que nous voyons est le marché libre en fonctionnement.” Le procès de la SEC «n’est qu’un autre point de données à prendre en compte» dans une évaluation de XRP; les investisseurs pourraient même entraver un éventuel règlement avec l’agence.

Il peut y avoir une autre interprétation: peut-être que les décisions de la SEC n’ont plus autant d’importance en ce qui concerne les crypto-monnaies échangées à l’échelle mondiale. Goforth n’est pas d’accord. La SEC joue toujours un rôle important dans la réglementation des échanges américains et d’autres entreprises, a-t-elle déclaré, tandis que Payne a noté que «si une crypto-monnaie a un point de contact aux États-Unis, la SEC a un argument selon lequel elle peut affirmer sa compétence.»

Il a cependant permis «que le XRP soit négocié dans le monde entier, où de nombreux acheteurs peuvent ne pas être au courant du cas de la SEC», ce qui peut avoir quelque chose à voir avec la résilience des prix du XRP. Le prix peut également être affecté par «les acheteurs qui parient que Ripple va gagner [the SEC case] et essaient d’acheter à bas prix. »

La Cour suprême des États-Unis a fourni le cadre permettant de déterminer si un actif est un titre dans SEC c. Howey Co. «La Cour a expliqué qu’un actif est un titre s’il représente un investissement dans une entreprise commune dans l’attente de bénéfices provenant uniquement de la efforts des autres », a raconté The National Law Review. Depuis, la SEC applique le test de Howey, âgé de 71 ans, et dans sa plainte Ripple Labs, l’agence a déclaré que XRP devrait être considéré comme une sécurité – a expliqué le journal – parce que:

«Les investisseurs qui ont acheté XRP prévoyaient que les bénéfices dépendraient des efforts de Ripple pour gérer et développer le marché du XRP. Ripple a contesté les allégations de la SEC, affirmant que XRP est une “ monnaie pleinement fonctionnelle qui offre une meilleure alternative au Bitcoin ”.

Goforth a en outre expliqué: «Si le crypto-actif est vraiment décentralisé afin qu’il n’y ait pas d ‘« autre »sur lequel les acheteurs se fient, le test de Howey n’est pas satisfait.» Autrement dit, la pièce ou le jeton ne serait pas considéré comme une sécurité, comme cela s’est produit avec Bitcoin (BTC) et Ether (ETH). «Dans le cas d’un actif comme XRP, où le créateur / émetteur détient la majeure partie de l’actif, contrôle sa distribution et est principalement responsable de son utilité et de sa rentabilité potentielle, il est facile de voir comment les acheteurs pourraient compter sur le créateur. / issuer. »

En règle générale, les mesures d’application de la SEC visent les émetteurs qui se livrent à un comportement manifestement frauduleux ou corrompu ou ciblent une activité spécifique qu’ils espèrent dissuader, a noté Wagster, ajoutant: «L’action contre Ripple semble cibler l’activité promotionnelle que Ripple a entreprise lors de la vente de ses jetons. “

«Ripple ne veut pas faire face au fardeau réglementaire de l’enregistrement du XRP en tant que sécurité lorsque Bitcoin et Ether semblent avoir échappé à ce destin», a déclaré Payne, ajoutant: «La question de savoir dans quelle mesure XRP est similaire à Bitcoin et Ether aujourd’hui – par opposition à quand ils ont été créés pour la première fois – et si le tribunal considère même cette comparaison comme la bonne solution pour faire ou défaire cette affaire. “

Pendant ce temps, même si le tribunal décide que XRP est différent de Bitcoin et Ether – et doit être enregistré aux États-Unis en tant que sécurité – «cela ne rend pas nécessairement le jeton XRP sans valeur», a suggéré Goforth. «La vraie question serait de savoir quel type d’ordonnance finale la SEC pourrait accepter s’il est clair que le tribunal va constater que XRP a été vendu en tant qu’investissement et était, par conséquent, un titre. Si nous comparons à SEC v. Kik »(un autre cas où les jetons [e.g., Kin] ont été émis par une entreprise), puis:

«Ripple pourrait être autorisé à continuer à fonctionner avec des limitations sur le droit de la société et de ses fondateurs de vendre des jetons supplémentaires. Tout comme Kik est tenu d’informer la SEC des transactions, une obligation similaire pourrait être imposée à Ripple et à son PDG actuel et ancien. “

«D’un autre côté, si la SEC insiste sur l’enregistrement, ce sera à Ripple de décider si cela a un sens financier. Si tel est le cas, un jeton enregistré aura en fait plus de valeur et sera plus facilement négocié, ce qui pourrait être une véritable victoire pour les investisseurs », a déclaré Goforth.

Et si la SEC perd? Wagster a déclaré à Cointelegraph: “Quelle que soit l’issue de la plainte de la SEC contre Ripple, la SEC continuera d’être l’un des principaux régulateurs de la crypto-monnaie aux États-Unis.”

La roue de la fortune monte et descend

Même si Ripple a prévalu au premier tour, il n’a pas remporté le match. Comme Wagster l’a déclaré à Cointelegraph: «Les récentes décisions du tribunal de district américain sont certainement favorables à Ripple, mais le jeu est loin d’être terminé. La SEC a tendance à choisir ses cibles de crypto-monnaie avec soin. » De plus, il a ajouté:

«Une fois que la SEC décide d’aller de l’avant avec une action de mise en application de haut niveau, il serait embarrassant pour eux de reculer sans une sorte de victoire. Je m’attends à ce qu’ils continuent de poursuivre leurs réclamations contre Ripple avec zèle. “

Il fut un temps où les gens pensaient que Ripple Labs, et non Coinbase, serait la première entreprise crypto-native à être cotée par une grande bourse américaine. Coinbase est devenu public la semaine dernière sur l’échange Nasdaq avec une offre bien abonnée qui a fait des comparaisons avec les débuts publics de Facebook et d’Airbnb. Peut-être que le destin de Ripple n’est pas de faire des vagues historiques à Wall Street, mais plutôt devant les tribunaux – c’est-à-dire d’aider à clarifier les règles qui prévaudront dans la crypto-monnaie en expansion.