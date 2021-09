SEC poursuit le fondateur de BitConnect désormais disparu pour un milliard de fraudes menées en 2017-2018

Juridique & Réglementaire

La SEC poursuit le fondateur de BitConnect désormais disparu pour une fraude de 2 milliards de dollars menée en 2017-2018

AnTy2 septembre 2021

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi le fondateur de l’échange de crypto-monnaie BitConnect, aujourd’hui disparu, pour son rôle présumé dans la collecte frauduleuse d’environ 2 milliards de dollars auprès de milliers d’investisseurs de détail entre début 2017 et janvier 2018 sans s’inscrire correctement auprès des régulateurs.

Fondé en 2016, BitConnect a lancé un jeton numérique appelé BitConnect Coin qui peut être échangé contre Bitcoin.

Le “programme de prêt” de BitConnect a assuré aux investisseurs des rendements de 40% par mois grâce à un “robot de trading de logiciels de volatilité” et a montré des rendements fictifs pour les attirer, a déclaré la SEC.

BitConnect est qualifié de « plan de Ponzi de manuel » par les procureurs pour payer les premiers investisseurs avec de l’argent de nouveaux investisseurs.

Les investisseurs, cependant, ont perdu une grande partie de leurs fonds après que la valeur de BitConnect Coin a chuté de 92% le 16 janvier 2018.

BitConnect a fermé ses portes au même moment après avoir été victime de cyberattaques DOS et avoir reçu des lettres de cessation et d’abstention pour la vente non autorisée de titres.

Aujourd’hui, après près de quatre ans, le procès de la SEC cherche à imposer des amendes, des sanctions civiles, à récupérer des gains mal acquis et à d’autres mesures de réparation.

“Nous alléguons que ces accusés ont volé des milliards de dollars à des investisseurs particuliers du monde entier en exploitant leur intérêt dans les actifs numériques”, a déclaré Lara Shalov Mehraban, directrice régionale associée du bureau régional de la SEC à New York, dans un communiqué.

“Nous poursuivrons agressivement et tiendrons pour responsables ceux qui commettent des fautes dans l’espace des actifs numériques.”

Le principal organisme américain de réglementation des valeurs mobilières a déclaré mercredi qu’il avait accusé le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, d’avoir menti sur la capacité de l’entreprise à générer des bénéfices et d’avoir violé les lois d’enregistrement destinées à protéger les investisseurs.

Kumbhani, 35 ans, citoyen indien, vivait à Surat, mais on ne sait plus où il se trouve et les efforts pour le localiser ont été infructueux.

Élargissant une affaire civile annoncée en mai, la SEC américaine a également accusé le promoteur de BitConnect Glenn Arcaro et sa société constituée à Hong Kong Future Money Ltd en tant que principal promoteur américain pour avoir reçu frauduleusement plus de 24 millions de dollars en « commissions de recommandation » et autres sommes.

Arcaro, qui vit à Los Angeles, a plaidé coupable à une accusation de complot de fraude par fil et sa condamnation est fixée au 15 novembre.

La SEC a également poursuivi cinq autres promoteurs le 28 mai et a obtenu un jugement obligeant deux promoteurs à payer plus de 3,5 millions de dollars et 190 bitcoins.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.