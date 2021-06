SEC repense la surveillance de la gouvernance d’entreprise | Examen national ⋆ 10z viral

(Jonathan Ernst/.)

Le président de la SEC de Biden a indiqué qu’il détournerait le regard des conflits d’intérêts potentiels dans les sociétés de conseil en procuration.

Bien que considérée comme une victoire pour les investisseurs, l’annonce récente du président de la SEC, Gary Gensler, selon laquelle il n’appliquera pas une règle de 2020 pour réglementer les sociétés de conseil en procuration pourrait saper la gouvernance des entreprises américaines. Cette décision intervient sans justification au cours de l’une des saisons de procuration les plus chargées jamais enregistrées – une qui a démontré l’influence croissante des propositions des actionnaires sur la gestion de l’entreprise.

Au cours des deux dernières années, la SEC a soigneusement étudié et pesé l’impact des conseillers en vote – des sociétés qui vendent des recommandations de vote aux investisseurs pendant la saison des procurations – avant de finaliser une nouvelle règle pour répondre aux préoccupations concernant les conflits d’intérêts, les recommandations de vote erronées et l’incapacité de entreprises à répondre ou à signaler les problèmes liés à ces recommandations de manière significative.

Compte tenu des milliers de propositions d’actionnaires qu’un investisseur institutionnel doit voter chaque année, les gestionnaires d’actifs sous-traitent de plus en plus la responsabilité à des sociétés de conseil en vote. Mais les inconvénients de cet arrangement ont été une préoccupation bipartite pour les organismes de réglementation des valeurs mobilières depuis plus d’une décennie.

Le problème avec l’externalisation du vote des actionnaires, une question abordée par la SEC dans ses réformes récemment interrompues, est de savoir si les conseillers en investissement peuvent remplir leur obligation fiduciaire envers les clients tout en s’appuyant sur des tiers pour les décisions clés en matière de gouvernance d’entreprise sans faire leur propre diligence. Dans les pires cas identifiés par les experts, les investisseurs votent souvent automatiquement les propositions immédiatement après les recommandations émises par un conseiller – une pratique connue sous le nom de robovoting.

Pour aggraver les choses, les principales dispositions des règles ne devaient entrer en vigueur que l’année prochaine, ce qui signifie que le personnel de la commission devra réexaminer les changements qu’ils viennent de mettre en œuvre il y a des mois sans nouvelles données. Les données limitées disponibles à partir de 2020 ont montré une baisse légère mais encourageante du robovoting.

En prenant du recul pour examiner les priorités plus larges de la SEC indiquées par le mouvement, ce qui est peut-être le plus troublant est un signe de tête pour autoriser un vote plus passif et une participation moins active au processus des actionnaires. Jusqu’à présent, tout au long de la saison des procurations 2021, les sociétés de conseil en procuration, plutôt que les investisseurs eux-mêmes, ont pris les devants dans les questions d’entreprise très controversées. Des débats constructifs sur les propositions matérielles parmi les actionnaires doivent être encouragés mais ne doivent pas reposer sur de gros blocs de fonds passifs suivant les recommandations d’un tiers (sans obligation fiduciaire envers ceux qui investissent dans l’entreprise).

Plus tôt cette saison de procuration, j’ai expliqué pourquoi deux propositions d’actionnaires institutionnels présentées lors de l’assemblée annuelle de Berkshire Hathaway n’étaient pas bonnes pour la société. Les propositions appelaient le conseil d’administration de Berkshire à recueillir et à communiquer des informations sur l’atténuation du changement climatique et la promotion de la diversité dans chacune des sociétés de son portefeuille.

Berkshire, cependant, est une société holding décentralisée possédant des dizaines de filiales autonomes acquises sur 50 ans qu’elle entend conserver pour toujours. Les propositions, censées encourager une réflexion à long terme chez Berkshire, appelaient son conseil d’administration à répudier cette structure séculaire en injectant les administrateurs dans les domaines clés de l’autonomie de gestion. Des partisans tels que CalPERS n’ont pas compris que la culture historique de Berkshire est responsable du leadership de l’entreprise en matière de changement climatique et de diversité du personnel.

Les autres actionnaires de Berkshire ont largement défait ces propositions, avec 75 % d’opposition. Le résultat déséquilibré reflète le fait que la base d’actionnaires de Berkshire reste dominée par des actionnaires de qualité, y compris de nombreuses familles et individus, qui choisissent activement d’acheter des actions de Berkshire et de les conserver indéfiniment.

En revanche, les actions restantes sont dominées par les investisseurs institutionnels. Outre les CalPER, cette cohorte comprend de grands indexeurs passifs tels que BlackRock, qui possèdent des actions telles que Berkshire simplement parce qu’ils font partie de l’indice, et non parce qu’ils comprennent ou apprécient l’entreprise. Il y a aussi, bien sûr, les abonnés robotiques d’ISS et de Glass Lewis, les deux principales sociétés de conseil par procuration, qui ont malencontreusement conseillé à leurs partisans de voter contre le modèle Berkshire.

Alors que les actionnaires engagés de Berkshire ont repoussé les militants, la plupart des autres sociétés ouvertes ne bénéficient pas de ce luxe. Ils ont une plus grande part d’investisseurs institutionnels qui s’appuient probablement sur les recommandations universelles des conseillers en vote ou sur leurs propres politiques à l’emporte-pièce.

De nombreux acteurs de la communauté des investisseurs institutionnels ont raison de souligner la fonction utile jouée par les conseillers en procuration sur les questions de procédure et les avantages que ces services peuvent transmettre aux investisseurs sous la forme d’une indexation à faible coût. Cependant, l’utilisation généralisée de ces conseils devrait s’accompagner d’un certain oubli. Si la SEC renonce à ses actions concernant les conseillers en vote, les entreprises resteront effectivement non réglementées et non responsables avec leurs clients investisseurs institutionnels.

Dans sa déclaration sur l’annonce récente de la suspension des règles relatives aux conseillers en vote, le président Gensler a commencé par espérer qu’il demanderait à son personnel d’examiner « s’il faut recommander de nouvelles mesures réglementaires concernant les conseils en matière de vote par procuration ». Raison de plus pour laquelle ce recul apparent est à la fois une surprise et une perte pour les investisseurs.

Lawrence A. Cunningham est professeur de droit Henry St. George Tucker III à l’Université George Washington.