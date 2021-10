SEC samedi difficile, a dominé 141-44 en trois matchs

Si vous recherchiez les quelques équipes de la SEC East qui jouaient samedi pour offrir des sorties positives et garder les matchs compétitifs, nous avions tous tort. Outre la performance du Tennessee jusqu’aux 3 et 1/2 quarts, ce fut une journée extrêmement embarrassante pour ce côté de la conférence.

Commençons par Nashville, alors que Vanderbilt cherchait la première victoire de conférence de la saison. Non seulement les Dores ne se sont pas présentés pour leur match à domicile, mais ils ont été dominés dans tous les aspects. Mississippi State s’est présenté à Nashville en mission pour embarrasser les Dores, après avoir été battus 49-9 le week-end dernier contre l’Alabama. C’était 24-3 à la mi-temps, et honnêtement, cela aurait pu être bien pire. Les Dores ont de nouveau dû rouler avec Mike Wright au poste de quarterback, ce qui s’est rapidement transformé en une mauvaise situation. Wright a terminé la soirée 12-17 pour 122 verges et 1 interception. Il ne semblait y avoir aucune sorte de vie pour l’offensive de Vanderbilt, car ils ont terminé le match avec un total de 9 verges au sol. C’est dégoûtant, même pour cette ligne offensive de Vandy. Ce n’est pas comme si les Bulldogs étaient dominants en défense, mais ils ont dupé les Dores samedi.

Le quart-arrière de l’État du Mississippi Will Rogers affronte Vanderbilt lors de la première mi-temps d’un match de football universitaire de la NCAA le samedi 23 octobre 2021 à Nashville, Tenn. (AP Photo/Mark Humphrey)

La défense de Vanderbilt a accordé 522 verges d’attaque totale, la plupart provenant des airs. Mississippi State QB Will Rogers était 41-57 pour 384 verges et 4 touchés, mais il a lancé 2 interceptions. Il aurait pu lancer cinq choix ce soir et cela n’aurait toujours pas eu d’importance. Vanderbilt avait une fiche de 1-11 lors des troisièmes essais, tout en ne possédant le ballon que pendant 20:58. Une nuit horrible à Nashville pour les Dores, qui accueilleront le Missouri le week-end prochain.

En route pour College Station, alors que la Caroline du Sud cherchait la surprise contre Texas A&M. Si vous voulez voir à quoi ressemble une équipe sans identité, regardez simplement les Gamecocks. L’équipe de Shane Beamer menait 31-0 à la mi-temps. Ainias Smith a réussi un retour de botté de dégagement de 95 verges pour un touché et Jalen Wydermyer a marqué deux touchés en première mi-temps, faisant des Gamecocks ressembler à une équipe de football FCS. La Caroline du Sud a abandonné le premier touché sur les équipes spéciales et les Aggies n’ont jamais regardé en arrière. « Voilà à quoi ressemble une équipe de football SEC dominante et ils ont joué comme ça », a ajouté Shane Beamer après le match.

Au 4ème quart-temps, Zeb Noland a finalement été éliminé, après seulement une passe de 30 yards. Il a été battu toute la nuit, alors que les Aggies détruisaient la ligne offensive des Gamecocks. Le quart Jason Brown est entré en jeu au 4e quart, mais ce n’était que pour empêcher Noland de quitter le match en fauteuil roulant. La Caroline du Sud a terminé le match avec un total de 185 verges et trois revirements. En termes simples, cette équipe avait l’air horrible et n’a montré aucun signe de vie. Les Gamecocks auront une semaine de congé, avant d’accueillir les Florida Gators. La « Bye Week » ne pouvait pas mieux tomber.

Un membre du Texas A&M Corps of Cadets montre son soutien au porteur de ballon Texas A&M Isaiah Spiller lors de la seconde moitié d’un match de football universitaire de la NCAA contre la Caroline du Sud, le samedi 23 octobre 2021, à Station universitaire, Texas. (Photo AP/Sam Craft)

Nous terminons la journée à Tuscaloosa, alors que le Tennessee s’est battu avec l’Alabama, au moins pendant 3 quarts et demi. Les Vols ont accordé un touché lors de leur première sortie défensive, alors que le Tide a parcouru 85 verges sur le terrain. Mais, les Vols avaient également une certaine magie offensive, parcourant 75 verges en 1:50, égalant 7-7, grâce à la connexion Hendon Hooker à Velus Jones Jr.. Les Vols menaient en fait 14-7 au premier quart, alors que JaVonta Payton a fait une passe de 57 verges à la maison, alors que le petit contingent du Tennessee a éclaté en acclamations. Mais la défense de Vols a continué à être laissée sur le terrain, et alors que les équipes se dirigeaient vers les vestiaires, l’Alabama avait pris les devants 21-14. Dans l’une des statistiques les plus folles que j’ai vues cette saison, l’Alabama a enregistré 33 premiers essais, contre 10 au total pour le Tennessee. Si cela ne vous permet pas de savoir combien de temps la défense Vols a été sur le terrain, je ne sais pas ce qui le fera.

Il y avait un point clé dans ce match où j’ai senti que les Vols auraient pu faire une déclaration. Après avoir bloqué un botté de dégagement au début du 3e quart et obtenu le ballon sur la ligne des 16 yards de Bama, les Vols ont dû se contenter d’un FG et n’ont pas pu l’attacher, ce qui en fait seulement 21-17. À partir de là, le Tide a profité d’une défense du Tennessee usée, marquant cinq fois en seconde période, un seul étant un placement sur le terrain. Bryce Young a terminé le match 31-43 pour 371 verges et 4 touchés au total. Quant à Hendon Hooker, il l’a vidé et a terminé avec 308 verges au total et 3 touchés. Le score final de 52-24 ne devrait pas indiquer à quel point ce match était serré au début du 4e quart, alors que le Tide a marqué quelques TD tardifs contre une défense de Vols gazée. Quoi qu’il en soit, c’était le type de performance que le Tennessee essayait d’éviter, car ils ne pouvaient pas se permettre de garder autant leur défense sur le terrain. En fin de compte, les Vols ont besoin d’être en bonne santé et ils ont une semaine de congé pour le faire. Le Tennessee jouera à Lexington le 6 novembre, dans un match beaucoup plus gagnable maintenant, par rapport à il y a un mois. Nous verrons où va la saison des Vols à partir d’ici, avec trois matchs à domicile restants.

L’arrière défensif de l’Alabama Jordan Battle (9) s’attaque au quart-arrière du Tennessee Hendon Hooker (5) au cours de la seconde moitié d’un match de football universitaire de la NCAA, le samedi 23 octobre 2021, à Tuscaloosa, Alabama (AP Photo/Vasha Hunt)

Dans l’ensemble, ce fut une journée difficile pour la division Est et les choses vont mal pour Vanderbilt et la Caroline du Sud, tandis que le Tennessee a montré des signes de vie samedi.