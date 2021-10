SEC va acquérir une surveillance significative sur Stablecoins, Tether pour tester la solution de règle de voyage de Notabene

Juridique & Réglementaire

SEC va acquérir une surveillance significative sur les Stablecoins, Tether pour tester la solution de règle de voyage de Notabene pour se conformer aux directives du GAFI

AnTy26 octobre 2021

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis s’est rapprochée d’une surveillance importante des pièces stables, a déclaré Bloomberg dans un rapport citant des personnes proches du dossier.

Le département du Trésor et d’autres agences auraient l’intention de publier un rapport cette semaine qui indiquera que la SEC a une autorité importante pour réglementer les cryptos à ancrage fiduciaire.

Le rapport exhortera également le Congrès à adopter une législation spécifiant les pièces qui devraient être réglementées de la même manière que les dépôts bancaires, a déclaré l’une des personnes.

Le président de la SEC, Gary Gensler, aurait poussé les changements à huis clos. Il cherche en outre à préciser qu’ils joueront un rôle plus actif dans la réglementation des pièces stables à court terme, selon le rapport. Pendant ce temps, l’agence attend des changements législatifs à long terme.

Conformité aux règles de voyage du GAFI

Au milieu de cela, le stablecoin Tether dominant a annoncé mardi qu’il utiliserait Notabene, une solution de bout en bout conçue pour la conformité à la règle de voyage crypto. Tether testera la solution pour lutter contre le blanchiment d’argent et la criminalité dans les transactions transfrontalières VASP à VASP.

Cela permettra à Tether de voir comment il peut envoyer à d’autres fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) les informations requises concernant ses clients de manière sécurisée.

Cette décision aidera l’émetteur de pièces stables de l’USDT à se conformer aux directives du Groupe d’action financière sur le blanchiment d’argent (GAFI).

Conformément aux directives, les VASP doivent transmettre des données clients spécifiques entre les contreparties pour les transactions dépassant un certain seuil qui, selon le régulateur, les aideront à lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et à respecter les mesures de sanctions.

« Il est important que nous travaillions avec d’autres grands VASPS pour construire cette industrie à partir de zéro », a déclaré Leonardo Real, CCO de Tether.

« Parce que la règle de voyage s’applique traditionnellement aux institutions financières, nous voyons cela comme un moment opportun pour favoriser la coopération entre les canaux traditionnels et numériques afin de créer de meilleurs services pour les clients du monde entier. »

Le plan de supervision OCC couvre la crypto

Dans d’autres nouvelles, dans ses objectifs de surveillance bancaire pour l’exercice 2022, les directives de planification du Bureau du contrôleur des devises à l’intention des examinateurs incluaient les actifs cryptographiques en plus de la transition du LIBOR, de la fintech et du risque climatique parmi les domaines d’intérêt.

L’OCC a déclaré que sa supervision se concentrerait sur les impacts de la pandémie de COVID-19 et les implications opérationnelles, financières, de conformité et économiques qui en résultent. Pour les actifs fintech et crypto, les examinateurs bancaires

« devrait identifier les banques qui mettent en œuvre des changements importants dans leurs opérations à l’aide de nouvelles innovations technologiques et évaluer la mise en œuvre, y compris l’utilisation du cloud computing, de l’intelligence artificielle et de la numérisation dans les processus de gestion des risques. »

