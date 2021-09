SEC vs. Ripple Suit Le facteur décisif pour les réglementations cryptographiques aux États-Unis ⋆ ZyCrypto

in

Fox: le costume SEC vs Ripple pourrait décider de l’avenir de la capacité de l’agence à réguler la crypto et cela pourrait ne pas se terminer

Charles Gasparino, un journaliste qui est occasionnellement panéliste sur Fox Business Network, a pesé sur le procès de la SEC contre Ripple, affirmant que son résultat pourrait apporter une certaine détermination aux pouvoirs que la SEC pourrait avoir sur l’industrie de la crypto-monnaie à l’avenir.

C’est une observation régulièrement faite car la décision sur l’affaire peut être un tournant pour l’ensemble de l’industrie de la crypto-monnaie. La SEC a poursuivi Ripple, accusant la société d’avoir vendu sa crypto-monnaie, XRP, sans enregistrement en bonne et due forme.

Cependant, les circonstances entourant les allégations semblent avoir été floues depuis le début. Gasparino souligne que les investisseurs de Ripple et XRP ont fait valoir que la SEC était injuste car ils n’ont pas appliqué le même argument à Ethereum qui a vu le jour via une approche similaire.

La comparaison n’est pas sans fondement, car similaire à Ripple, Ethereum a réalisé ce qui semblait être une offre initiale de pièces (ICO) en 2014 pour collecter des fonds pour développer sa plate-forme. Cependant, la SEC a donné à Ethereum un laissez-passer gratuit indiquant que la plate-forme a été construite et ne se vend plus que comme une marchandise maintenant.

C’est la raison pour laquelle les détenteurs de XRP contestent maintenant la SEC, accusant les responsables de la commission de bénéficier/bénéficier d’Ethereum. Gasparino prétend avoir des documents dans lesquels ces allégations sont exposées. C’est l’une des raisons pour lesquelles il pense qu’un autre organisme, peut-être que le comité de travail de l’administration Biden sur les crypto-monnaies doit intervenir pour clarifier la situation.

Le journaliste recommande également que le Congrès adopte des lois pour clarifier l’incertitude réglementaire et restreindre la réglementation de la SEC par l’application afin de ne pas étouffer l’innovation dans l’industrie naissante qui commençait tout juste à gagner du terrain. Cela a également été la recommandation du commissaire de la SEC, Hester Pierce.

Dans un développement récent de l’affaire, Ripple et le co-fondateur Chris Larson ont déposé une réponse à la réponse de la SEC à leur requête concernant la clarté sur l’application du test de Howey aux ventes de XRP au cours des 8 dernières années. Le dossier, qui a été publié sur Twitter par l’avocat James K. Filan, a fait valoir que la réponse de la SEC à leur requête constituait un « refus de se conformer aux obligations fondamentales imposées à toutes les parties » conformément à la loi. Il souligne en outre les interrogatoires auxquels la commission a refusé de répondre et a recommandé que l’affaire soit classée sans suite par le tribunal.

La SEC a cependant fait valoir que Ripple cherchait les réponses et tous les autres documents afin de présenter une défense inappropriée et de remettre en question la crédibilité de la commission et de son personnel.

Désormais, l’ordre du jour du procès a le 20 septembre comme prochaine date : la date limite pour les dépositions de Brad Garlinghouse (14 septembre) et Chris Larsen (20 septembre), qui auraient dû initialement avoir lieu en août. Ripple aura également la possibilité de s’opposer à la lettre de la SEC le 28 septembre. Les défendeurs devraient déposer une requête en opposition avec des commentaires pertinents aux arguments de la SEC.