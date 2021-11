Sech et DJ Khaled partagent la vidéo de la nouvelle chanson « Borracho »: Regardez

Le chanteur de reggaetón panaméen Sech s’est associé à DJ Khaled pour une nouvelle chanson intitulée « Borracho ». Il arrive avec un clip réalisé par Salomón Simhon et produit par Wildhouse Picture. Découvrez-le ci-dessous.

Selon un communiqué de presse, « Borracho » est un avant-goût du prochain album de Sech. La vidéo, qui voit Sech et DJ Khaled chanter dans un environnement apocalyptique tout en étant entourés de danseurs, est destinée à donner une tournure sarcastique aux paroles de la chanson sur le chagrin d’amour en état d’ébriété.

Sech a sorti son dernier album 42, qui comprend les singles « 911 » et « Te Acuerdas », plus tôt cette année. Voyez où il atterrit sur la liste de Pitchfork « Les 22 meilleures chansons d’artistes Latinx en 2020 ».

Aujourd’hui, c’est le 46e anniversaire de DJ Khaled. Revisitez « He the Best: An Interview With DJ Khaled About Basketball » sur le terrain.