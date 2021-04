Sécheresse dans le sud-ouest: regardez comment le lac Mead s’est rétréci au cours des dernières décennies

Quelle est la gravité de la sécheresse dans l’ouest des États-Unis? Le rétrécissement du lac Mead, le plus grand réservoir du pays, est un indicateur inquiétant.

L’immense lac artificiel, qui chevauche la frontière de l’Arizona et du Nevada, n’est plus qu’à 39% de sa pleine capacité, contre 44% en avril 2020. Le niveau d’eau du lac a chuté de plus de 10 pieds depuis avril dernier, selon les dernières données du Bureau of Reclamation. Ce qui signifie que des restrictions obligatoires sur la quantité d’eau que les États voisins tirent du lac Mead pourraient être déclenchées dans les prochains mois.

“Cette année sera vraiment révélatrice car elle fournira un test de résistance des politiques les plus récentes que nous pensions plus strictes, mais qui devront probablement être encore plus strictes à l’avenir”, a déclaré Elizabeth Koebele, politologue à l’Université du Nevada. se concentre sur la politique de l’eau.

Les restrictions imminentes ont été longues à venir – le réservoir a commencé à se contracter bien avant 2020, comme l’a expliqué l’écrivain de Vox Brad Plumer en 2016. La dernière sécheresse en Occident n’est qu’un épisode d’une méga-sécheresse de deux décennies, et il a fallu un certain temps. péage sur le fleuve Colorado, qui alimente le lac Mead.

La carte animée ci-dessous, de la nouvelle fonctionnalité Timelapse de Google Earth, montre à quel point les limites du réservoir se sont rétrécies depuis 1985.

La baisse des niveaux d’eau du lac Mead affectera l’approvisionnement en eau de l’Arizona dès l’année prochaine

Lake Mead’s les contractions récentes sont préoccupantes parce que le corps fournit de l’eau à 25 millions de personnes à travers l’Arizona, le Nevada, la Californie et le Mexique. Construit en 1936, le barrage Hoover et le réservoir attenant ont façonné la géographie de l’Ouest, rendant possible la vie à Las Vegas et Los Angeles.

Alors que le niveau du lac a baissé, les États ont jusqu’à présent réussi à éviter d’atteindre le point où les restrictions d’eau obligatoires entrent en vigueur, mais il semble qu’elles arrivent bientôt.

Le Bureau of Reclamation garde un œil sur le lac en mesurant sa hauteur au barrage Hoover. Là, le niveau d’eau est actuellement à 1,081 pieds, et le Bureau prévoit qu’il tombera ci-dessous 1075 pieds dès juin. Après avoir franchi ce seuil, le gouvernement fédéral déclarera une pénurie d’eau officielle. Dans le cadre d’un plan d’urgence en cas de sécheresse convenu par les États touchés en 2019, certains États commenceront à voir de grandes réductions de la quantité d’eau qu’ils reçoivent du lac Mead à partir de 2022.

Sur la base de l’ordre hiérarchique des négociations précédentes, l’Arizona bénéficiera des plus fortes réductions d’allocation du lac Mead, tandis que la Californie ne sera pas soumise à des restrictions tant que le réservoir ne descendra pas en dessous de 1045 pieds. L’accord stipule que l’Arizona bénéficiera d’un tiers de son approvisionnement en eau provenant de la coupe du réservoir, a rapporté Ian James pour AZ Central. Les agriculteurs seront parmi les plus touchés, selon le plan de lutte contre la sécheresse de l’État, mais ils seront autorisés à utiliser les ressources en eaux souterraines pour compenser dans une certaine mesure.

En raison de la planification préventive de la sécheresse, les États se sont déjà préparés au moment inévitable où ils devront subir de telles coupes, a déclaré Koebele. «Le bassin est devenu de plus en plus collaboratif au fil du temps, et les gens y pensent comme suit: ‘Ce n’est pas si cela se produit, c’est quand cela se produit et comment pouvons-nous le gérer au mieux.’»

D’une manière générale, a-t-elle déclaré, les villes ne seront relativement pas affectées par les coupes pour le moment, tandis que les exploitations agricoles, qui consomment la grande majorité de l’eau du bassin, devront commencer à investir dans des technologies comme l’irrigation au goutte-à-goutte pour devenir plus efficaces.

Le changement climatique constitue une grave menace à long terme pour les millions de personnes qui dépendent du fleuve Colorado

La pénurie imminente des ressources n’est que le début des problèmes pour les millions de personnes en Arizona, au Nevada, en Californie et au Mexique qui dépendent du lac Mead et du fleuve Colorado pour leur eau.

Selon la dernière évaluation nationale du climat, rédigée par 13 agences fédérales américaines en 2018, la hausse des températures mondiales devrait entraîner des sécheresses plus fréquentes et plus intenses dans le sud-ouest. celui que nous voyons maintenant.

Dans une étude de 2020 publiée dans Science, des chercheurs de l’US Geological Survey ont découvert que le réchauffement réduirait le débit de la partie supérieure du fleuve Colorado de 14 à 26% d’ici le milieu du siècle dans un scénario d’action climatique modérée.

«Le changement climatique a un impact très grave sur le bassin», a déclaré Koebele. La chaleur croissante augmente l’évaporation, a-t-elle expliqué: «Même lorsque nous obtenons un bon manteau neigeux, si le sol est très sec, nous pouvons voir de très grandes réductions du ruissellement.» Cela signifie que moins de précipitations des montagnes parviennent finalement à la rivière.

Pour s’adapter à un avenir de plus en plus rare en eau, les États du bassin et les parties prenantes commencent à négocier un accord post-2026, qui définira le cadre pour les décennies à venir. Dans l’intervalle, les villes et les fermes devront continuer à trouver des moyens de rendre leur utilisation de l’eau plus efficace. L’Arizona envisage même de construire une usine de dessalement avec le Mexique pour importer de l’eau de la mer.

«Nous allons atteindre un sommet avec l’efficacité et la conservation, ou finalement atteindre une limite, mais il y a encore plus à faire là-bas», a déclaré Koebele.

Quant à l’année qui suivra la chute du lac Mead en dessous de 1 075 pieds, ce sera le premier test de résistance pour les États alors qu’ils collaborent pour conserver l’eau du lac Mead pour l’avenir.