Seci découvre un tarif de Rs 2,69/unité lors de la dernière enchère éolienne

La dernière offre de la Solar Energy Corporation of India (Seci) pour installer 1 200 MW de centrales éoliennes a découvert le tarif le plus bas de Rs 2,69 l’unité, inférieur aux Rs 2,78 cités par les entreprises lors de la dernière vente aux enchères tenue en mars. Selon des sources, les filiales de ReNew Power, Sembcorp Energy, EverGreen Power ont cité le tarif le plus bas pour la construction de 300 MW, 180 MW et 150 MW de projets éoliens, respectivement. Adani Green Energy et Azure Power ont cité la deuxième offre la plus basse de Rs 2,70/unité, et devraient remporter un contrat pour une capacité de 450 MW et 120 MW.

Y compris le dernier, Seci a jusqu’à présent organisé onze enchères inversées pour l’énergie éolienne depuis février 2017. Le tarif le plus élevé de Rs 3,46 l’unité a été découvert lors de la première vente aux enchères, et le taux le plus bas de Rs 2,44/unité a été découvert dans la troisième tranche. en février 2018. L’Inde s’est fixé pour objectif d’augmenter la capacité des centrales de production d’énergies renouvelables installées du niveau actuel de 100 GW à 450 GW d’ici la fin de 2030.

Actuellement, l’énergie solaire est devenue le principal moteur de l’augmentation de la capacité dans le secteur des énergies renouvelables, augmentant sa part dans le mix vert global à environ 45%, et a dépassé la capacité de l’énergie éolienne pour la première fois au cours de l’exercice 21. Les analystes ont souligné que le marché de l’éolien pourrait ne pas être un moteur clé à moyen terme en raison de l’écart croissant entre les tarifs solaires et éoliens.

Les tarifs solaires ont chuté à un niveau record de 1,99 Rs l’unité en décembre 2020. Avec la hausse des prix des modules solaires, qui représentent environ 60% des dépenses totales du projet pour les centrales, les tarifs des récentes enchères solaires ont été d’environ 2,34 Rs/unité.

